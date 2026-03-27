Конец забастовкам: Lufthansa урегулировала спор из-за зарплат с наземным персоналом

Забастовки персонала авиакомпаний и аэропортов в Германии уже давно стали привычным делом, поскольку таким образом сотрудники при поддержке профсоюзов добиваются улучшения условий труда.

Больше всех при этом страдают обычный пассажиры, рейсы которых срываются из-за подобных акций протеста. Однако теперь для них есть хорошие новости.

Как пишет Tagesschau, крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa и профсоюз ver.di наконец подписали новое коллективное соглашение, касающееся примерно 20 тысяч сотрудников наземного персонала.

По словам обеих сторон, сотрудники Lufthansa Technik и Lufthansa Cargo получат общее повышение заработной платы примерно на 4,6% в два этапа: на 2,2% задним числом с 1 января 2026 года и на 2,4% с 1 марта 2027 года.

Для наземного персонала Lufthansa AG первый этап вступит в силу годом позже из-за сложной экономической ситуации. Коллективный договор заключен на 26 месяцев, до конца февраля 2028 года.

"Этот коллективный договор создает безопасность в неопределенные времена. Сотрудники будут получать в среднем на 220 евро в месяц больше", – отметил главный переговорщик от ver.di Марвин Решински.

Это означает, что по крайней мере в этом году забастовок наземного персонала авиакомпании не будет. Впрочем, забастовки других подразделений Lufthansa по-прежнему возможны. Например, с начала 2026 года уже дважды устраивали забастовки пилоты перевозчика, однако этот спор пока еще неурегулирован.

Германия – не единственная страна, где забастовки портят жизнь авиапассажирам

Стоит отметить, что подобные забастовки периодически проходят и в других странах Европы, в частности, в Испании, Италии, Португалии и Франции.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в Испании с конца марта анонсирован целый ряд забастовок персонала аэропортов, в том числе на Пасху.

