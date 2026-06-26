Южная Корея подготовит полмиллиона операторов дронов для борьбы с КНДР, - Reuters

Южная корея намерена сделать беспилотники стандартным элементом экипировки военных.

Южная Корея намерена стремительно расширить свои возможности в области беспилотников и противодействия им для борьбы с Северной Кореей. Как пишет Reuters, ссылаясь за заявление южнокорейского Минобороны, страна планирует обучть 500 000 операторов дронов и распределить десятки тысяч беспилотных систем среди передовых подразделений.

Военные также планируют произвести 110 000 беспилотников к 2029 году для развертывания в армии, флоте, военно-воздушных силах и морской пехоте, стремясь сделать беспилотники стандартным элементом экипировки.

"Беспилотники больше не должны быть оборудованием, используемым ограниченным числом подразделений, а должны стать универсальным боевым инструментом", – заявил министр обороны Ан Гю-бак, добавив, что войска должны использовать их как "второе личное оружие".

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Он также заявил, что Сеул будет использовать 100% комплектующие отечественного производства, а не китайские детали, при создании систем.

План Южной Кореи включает расширение систем противодействия беспилотникам, таких как лазерное и мощное микроволновое оружие, а также переориентацию операций таким образом, чтобы каждая служба могла проводить разведывательные и ударные миссии с использованием беспилотников, а не полагаться на централизованное командование.

Высокопоставленный представитель министерства обороны заявил, что военные также оперативно закупят более 20 000 недорогих одноразовых дронов и внедрят системы роевого управления на основе искусственного интеллекта и барражирующие боеприпасы.

Обе Кореи уже активизировали усилия по развитию потенциала беспилотных летательных аппаратов, опираясь на уроки конфликтов в Украине и Ближнем Востоке, где БПЛА стали переломным моментом на поле боя.

"Недорогие беспилотники, используемые в больших количествах, коренным образом меняют характер войны", – сказал Ан, предупредив, что Северная Корея также развивает беспилотные системы, увеличивая угрозы для военных и гражданских.

КНДР усиливает военную мощь

Как сообщал УНИАН, КНДР использует российские технологии для строительства новых подводных лодок, на фоне чего Южная Корея планирует существенно усилить свой противолодочный флот.

Также недавно КНДР испытала комплекс тактических баллистических ракет, артиллерийских ракет и высокоточных крылатых ракет с искусственным интеллектом, разработанных для современной войны.

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