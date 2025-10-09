Также авиакомпания добавит дополнительный самолет на свою вроцлавскую базу.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске сразу шести новых маршрутов из польского города Вроцлава.

Как сообщается на сайте авиакомпании, новые рейсы будут добавлены по следующим европейским направлениям:

Гран-Канария (Испания), с 5 декабря 2025 года;

Катания (Италия), с 30 марта 2026 года;

Охрид (Северная Македония), с 7 июня 2026 года;

Варна (Болгария), с 15 июня 2026 года;

Кефлавик (Исландия), с 16 июня 2026 года;

Дортмунд (Германия), с 25 октября 2026 года.

Кроме того, с июня 2026 года лоукостер увеличит частоту полетов по четырем направлениям из Вроцлава:

Такое расширение полетной программы станет возможным благодарю добавлению третьего самолета Wizz Air на вроцлавскую базу с 2026 года.

В обще сложности это позволит добавить около 500 тысяч дополнительный мест на рейсах Wizz Air в/из Вроцлава.

Другие новости Wizz Air

Как сообщал УНИАН, ранее Wizz Air объявил о запуске еще шести новых маршрутов из Кишинева (Молдова) с декабря 2025 года.

Также венгерский лоукостер решил расширить свое присутствие в Литве, добавляя новые рейсы в Вильнюс и Клайпеду.

Это произошло на фоне того, как перевозчик решил уйти из аэропорта австрийской столицы Вены из-за слишком высоких, по ее мнению, аэропортовых сборов.

