Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске сразу шести новых маршрутов из польского города Вроцлава.
Как сообщается на сайте авиакомпании, новые рейсы будут добавлены по следующим европейским направлениям:
- Гран-Канария (Испания), с 5 декабря 2025 года;
- Катания (Италия), с 30 марта 2026 года;
- Охрид (Северная Македония), с 7 июня 2026 года;
- Варна (Болгария), с 15 июня 2026 года;
- Кефлавик (Исландия), с 16 июня 2026 года;
- Дортмунд (Германия), с 25 октября 2026 года.
Кроме того, с июня 2026 года лоукостер увеличит частоту полетов по четырем направлениям из Вроцлава:
- Барселона (Испания);
- Бари (Италия);
- Тирана (Албания);
- Малага (Испания).
Такое расширение полетной программы станет возможным благодарю добавлению третьего самолета Wizz Air на вроцлавскую базу с 2026 года.
В обще сложности это позволит добавить около 500 тысяч дополнительный мест на рейсах Wizz Air в/из Вроцлава.
Другие новости Wizz Air
Как сообщал УНИАН, ранее Wizz Air объявил о запуске еще шести новых маршрутов из Кишинева (Молдова) с декабря 2025 года.
Также венгерский лоукостер решил расширить свое присутствие в Литве, добавляя новые рейсы в Вильнюс и Клайпеду.
Это произошло на фоне того, как перевозчик решил уйти из аэропорта австрийской столицы Вены из-за слишком высоких, по ее мнению, аэропортовых сборов.
