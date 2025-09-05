Большинство новых рейсов начнут выполняться в декабре 2025 года.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске новых маршрутов через аэропорт "Кишинев" (Молдова), который сейчас является одним из самых популярных среди украинцев мест вылета за границу.

Как сообщил авиаперевозчик на своей странице в Instagram, в частности, из аэропорта столицы Молдовы он вскоре будет летать в шесть новых городов Европы:

Ницца (Франция) – с декабря 2025 года;

Турин (Италия) – с декабря 2025 года;

Копенгаген (Дания) – с марта 2026 года;

Гамбург (Германия) – с декабря 2025 года;

Франкфурт-Хан (Германия) – с декабря 2025 года;

Прага (Чехия) – с марта 2026 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Wizz Air анонсировал запуск почти трех десятков новых маршрутов из Италии, Румынии и Израиля.

Кроме того, с 26 октября 2025 года бюджетный авиаперевозчик начнет базировать третий самолет Airbus A320 в аэропорту молдавской столицы, что поможет ему существенно расширить свою полетную программу через него.

