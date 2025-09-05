Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске новых маршрутов через аэропорт "Кишинев" (Молдова), который сейчас является одним из самых популярных среди украинцев мест вылета за границу.
Как сообщил авиаперевозчик на своей странице в Instagram, в частности, из аэропорта столицы Молдовы он вскоре будет летать в шесть новых городов Европы:
- Ницца (Франция) – с декабря 2025 года;
- Турин (Италия) – с декабря 2025 года;
- Копенгаген (Дания) – с марта 2026 года;
- Гамбург (Германия) – с декабря 2025 года;
- Франкфурт-Хан (Германия) – с декабря 2025 года;
- Прага (Чехия) – с марта 2026 года.
Новые рейсы Wizz Air 2025-2026
Как сообщал УНИАН, ранее Wizz Air анонсировал запуск почти трех десятков новых маршрутов из Италии, Румынии и Израиля.
Кроме того, с 26 октября 2025 года бюджетный авиаперевозчик начнет базировать третий самолет Airbus A320 в аэропорту молдавской столицы, что поможет ему существенно расширить свою полетную программу через него.
