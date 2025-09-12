Венгреский лоукостер Wizz Air объявил о запуске шести новых маршрутов из двух аэропортов Литвы. Они могут пригодиться украинцам, укрывшимся от войны в этой стране Балтии.
Как говорится в сообщении на странице авиакомпании в Facebook, в частности, из аэропорта литовской столицы Вильнюса вскоре на крыльях Wizz Air можно будет полететь в пять новых городов Европы:
- Ницца (Франция);
- Подгорица (Черногория);
- Тирана (Албания);
- Турку (Финляндия);
- Таллинн (Эстония).
Еще один новый маршрут будет выполняться из аэропорта Клайпеда/Паланга – в норвежскую столицу Осло.
Отмечается, что рейсы начнут выполняться с декабря 2025 года. Стоимость билетов – от 14,99 евро.
Новые рейсы Wizz Air в 2025-2026 годах
Как сообщал УНИАН, ранее венгерский лоукостер объявил о расширении полетной программы в аэропорту Кишинева (Молдова). Уже в зимнем расписании туда направят третий самолет авиакомпании и добавят ряд новых направлений.
Также Wizz Air с октября 2025 года добавит около 30 новых направлений через аэропорты Румынии и Италии.
Вместе с тем, одна из крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы приняла решение о закрытии своей базы в аэропорту Вены из-за слишком высоких налогов. Освободившиеся ресурсы авиакомпании будут перенаправлены на рынки Восточной и Центральной Европы.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Ryanair внедряет новые требования к ручной клади в аэропортах
- Главный лоукостер мира отменяет плату за Wi-Fi: озвучены сроки
- Ryanair пригрозил отменить еще 1 миллионов мест на рейсах в Испанию следующим летом
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.