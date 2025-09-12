Венгерский лоукостер добавил новые рейсы в Вильнюс и Клайпеду.

Венгреский лоукостер Wizz Air объявил о запуске шести новых маршрутов из двух аэропортов Литвы. Они могут пригодиться украинцам, укрывшимся от войны в этой стране Балтии.

Как говорится в сообщении на странице авиакомпании в Facebook, в частности, из аэропорта литовской столицы Вильнюса вскоре на крыльях Wizz Air можно будет полететь в пять новых городов Европы:

Ницца (Франция);

Подгорица (Черногория);

Тирана (Албания);

Турку (Финляндия);

Таллинн (Эстония).

Еще один новый маршрут будет выполняться из аэропорта Клайпеда/Паланга – в норвежскую столицу Осло.

Отмечается, что рейсы начнут выполняться с декабря 2025 года. Стоимость билетов – от 14,99 евро.

Новые рейсы Wizz Air в 2025-2026 годах

Как сообщал УНИАН, ранее венгерский лоукостер объявил о расширении полетной программы в аэропорту Кишинева (Молдова). Уже в зимнем расписании туда направят третий самолет авиакомпании и добавят ряд новых направлений.

Также Wizz Air с октября 2025 года добавит около 30 новых направлений через аэропорты Румынии и Италии.

Вместе с тем, одна из крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы приняла решение о закрытии своей базы в аэропорту Вены из-за слишком высоких налогов. Освободившиеся ресурсы авиакомпании будут перенаправлены на рынки Восточной и Центральной Европы.

