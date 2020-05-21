"Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок с 1 июня - Мининфраструктуры

20 мая Кабинет министров Украины утвердил график запуска транспортного сообщения в Украине.

Акционерная компания «Укрзализныця» готова к возобновлению пассажирских перевозок с 1 июня.

Читайте такжеУкраина восстановит авиасообщение с 15 июня – решение Кабмина

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, об этом сказал глава ведомства Владислав Криклий во время инспекционного осмотра станции "Киев-Пассажирский".

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции "Киев-Пассажирский" уже демонтированы МАФы, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтирован пригородный вокзал", - цитирует пресс-служба Криклия.

Отмечается, что «Укрзализныця» завершила демонтаж 35 МАФов на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала.

«Под ликвидацию попали торговые территории, на которые истек срок аренды, в том числе, точки продажи алкоголя на разлив. МАФы, которые останутся, будут реконструированы и приведены к единому стилю», - говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, отремонтировано здание пригородного вокзала.

Отмечается, что на вокзалах станции "Киев-Пассажирский" усилены меры безопасности и установлена новая система видеонаблюдения - 22 камеры, которые имеют функцию распознавания лица.

«Это поможет предупредить кражи, а также даст возможность правоохранительным органам отслеживать правонарушителей, которые передвигаются поездами. Во время инспекционного осмотра станции министр подчеркнул необходимость установления таких систем и на пригородном вокзале», - говорится в сообщении.

Читайте такжеКабмин разрешил открыть межобластные автобусные перевозки с 1 июня

В пресс-службе подчеркнули, что Криклий осмотрел ремонтные работы на эскалаторе в вестибюле Центрального вокзала и поручил завершить их в короткие сроки, а не к концу года, как планировалось. «Ни о каких глобальных реформах не может быть и речи, если мы больше года ремонтируем эскалатор", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров Украины утвердил график запуска транспортного сообщения в Украине. Согласно графику с 22 мая будут возобновлены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.

С 25 мая будут запущены перевозки пассажиров в метро, а с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении. Также с 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. С 15 июня - принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.