Кабмин утвердил график запуска транспортного сообщения в Украине

С 25 мая будут запущены перевозки пассажиров в метро, а с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

Кабинет министров Украины утвердил график запуска транспортного сообщения в Украине.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своей Telegram-канале, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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«Работа транспорта в Украине постепенно будет восстанавливаться уже с 22 мая. Регионы Украины, в которых за последние 7 дней на 100 000 населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестов составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемические мероприятия и постепенно восстанавливать работу транспорта», - написал он.

Криклий отметил, что с 22 мая будут возобновлены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.

Также с 25 мая будут запущены перевозки пассажиров в метро, а с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

«С 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. С 15 июня - принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом», - отметил министр.

Также Криклий отметил, что обязательное требование для путешественников - масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.

«В случае осуществления перевозки в регион, в котором не действует ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения при рассадке пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади», - отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров принял решение об установке адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.