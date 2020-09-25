Иностранцев будут пускать в Украину / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский

Кабинет министров не планирует продлевать действие решения о временном запрете на въезд в Украину иностранцам, который действует до 28 сентября.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правительстве.

"Решение не планируют продлевать, оно прекратит действовать", - сообщил собеседник.

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Автор: Леся Лещенко