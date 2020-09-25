Нынешний запрет действует с 00:00 29 августа по 00:00 28 сентября.

Кабинет министров не планирует продлевать действие решения о временном запрете на въезд в Украину иностранцам, который действует до 28 сентября.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правительстве.

"Решение не планируют продлевать, оно прекратит действовать", - сообщил собеседник.

Читайте такжеКабмин ужесточил ограничения по въезду иностранцев в Украину: что изменилось

Запрет для иностранцев въезжать в Украину: что известно

26 августа 2020 года Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября.

Одновременно правительство приняло решение о временном запрете въезда в Украину иностранцам с 29 августа по 28 сентября, кроме отдельных категорий граждан.

Для граждан Беларуси сделали исключение в связи со сложной политической ситуацией в стране.

Вечером 27 августа стало известно, что Кабмин решил закрыть до 28 сентября границы для иностранцев с 00:00 часов 28 августа. То есть ограничения ввели на сутки раньше, чем планировалось.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Леся Лещенко