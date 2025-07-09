Видео собрало много комментариев.

В Соединенных Штатах Америки нашли очень необычный McDonald's - в городе Гошен (штат Индиана) ресторан быстрого питания напоминает настоящий средневековый замок.

Видео, на котором можно увидеть заведение, опубликовал пользователь TikTok с ником amberstellll. За три дня короткий ролик набрал 2,9 миллиона просмотров, почти 690 тысяч лайков и более 135 тысяч распространений. В комментариях люди соревнуются в остроумии:

"Королевство МакКингдом".

"С вас четыре шиллинга, сэр".

"Я буду Medieval Meal".

"Ресторан, в котором останавливается Фея Крестная в "Шрек 2", очевидно".

"Самый охраняемый во всех странах".

"Доброе утро, честный хранитель золотых арок твоих. Умоляю, принеси мне скромную трапезу: один бутерброд с говядиной, обильно украшенный сыром и соусом, уложенный между кусочками хлеба. Пусть это будет "Биг-Мак", если тебе так нравится. Добавь к этому порцию жареных клубней, золотистых, как солнце, с хрустящей корочкой. И утоли мою жажду бокалом твоего сладкого эликсира, то ли колы, то ли лимонного отвара!".

Mirror пишет, что "замок" открылся еще в 2014 году. В нем расположен не только McDonald's, но и Subway, огромный магазин и душевые кабины. Владелец здания, который управляет несколькими остановками для грузовиков под брендом Gallops, сказал, что всегда восхищался королевскими зданиями:

"Я хотел сделать что-то новое. Это была концепция, которая пришла мне в голову, и я просто хотел над ней поработать".

Другие новости о McDonald's

Напомним, в 100 странах мира работает более 41 тысячи ресторанов McDonald's. Поклонник сети Гер Хе посетил заведения в 55 странах на шести континентах и назвал свой любимый.

В прошлом году завершился затяжной спор McDonald's с ирландской компанией Supermac's. Европейский суд решил, что американская компания теряет права на торговую марку "Биг Мак" в отношении продуктов из мяса птицы, но сохраняет ее для говядины.

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