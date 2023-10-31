Мужчина хотел заказать гранатовый сок, но официант подумал, что у него граната.

В Лиссабоне (Португалия) вооруженная полиция задержала туриста, который при заказе напитка перепутал португальские слова "гранат" и "граната".

Как пишет The Telegraph, 36-летний русскоязычный мужчина из Азербайджана оказался в наручниках после того, как языковое приложение дало ему неправильный перевод фруктового сока, который он пытался купить.

По данным португальской газеты Correio da Manhã, турист воспользовался телефоном, чтобы перевести русское слово, обозначающее гранат, а затем написал предложение на португальском языке, чтобы сотрудники ресторана могли понять его заказ. Однако официант воспринял неправильно написанное предложение как угрозу и, опасаясь, что клиент угрожает заведению гранатой, вызвал полицию.

Видео дня

Дело в том, что слова, обозначающие гранат и гранату, почти идентичны в русском языке, однако на португальском языке это два совершенно разных слова – romã означает гранат, а granada переводится как граната. Судя по всему, этот нюанс языковое приложение упустило.

Сообщается, что прибывшие на место вооруженные полицейские приказали мужчине, как раз собиравшемуся покинуть заведение, лечь на землю, надели на него наручники и доставили в ближайший полицейский участок для допроса. Горе-туриста освободили только после того, как выяснилось, что у него нет при себе никакого оружия, а в его гостиничном номере провели обыск.

Как сообщал УНИАН, ранее телеведущая-путешественница Саманта Браун дала совет, какой фразы стоит избегать в чужой стране. Также она рассказала, какие фразы на родном языке страны, куда вы едете, стоит обязательно выучить.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.