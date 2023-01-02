Известная путешественница дала совет, какие фразы на родном языке страны, куда вы едете, стоит обязательно выучить.

Известная телеведущая-путешественница Саманта Браун утверждает, что приезжая в неанглоязычные страны, туристам стоит избегать фразы "Do you speak English?" ("Вы говорите по-английски?") при первом обращении к местным жителям.

"Одна фраза, которой вам определенно стоит избегать при поездке за границу, это, как ни странно, "Вы говорите по-английски?". Раньше я задавала этот вопрос все время, и просто наблюдала, как человек, к которому я обращалась, делал недовольное лицо. Когда вы приветствуете кого-то этой фразой, это может быть воспринято либо как вызов, либо как оскорбление", – цитирует телеведущую издание The Sun.

Вместо этого, по ее словам, стоит выучить несколько важных фраз на языке той страны, в которую вы путешествуете: здравствуйте, пожалуйста, спасибо и я не говорю по... (подставить нужный язык – ред.).

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Таким образом, отмечает Браун, местные жители, в том числе благодаря акценту, точно смогут понять, что вы неместные. Одновременно им будет приятно, что вы пытаетесь обращаться к ним на их языке из уважения. Уже после этого вы можете уточнить у них, говорят ли они на английском или другом языке, которым владеете вы.

"Я гарантирую, что в таком случае люди сделают все возможное, чтобы помочь", – добавила путешественница.

Как сообщал УНИАН, ранее были определены пять худших поступков туристов во время отпуска, которые раздражают других отдыхающих и местных жителей.

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