Исследование показало, что сезон рождения может формировать темперамент, эмоциональность и даже склонность к определенным расстройствам настроения.

Хотя многие скептически относятся к астрологии, оказывается, в ней может быть доля правды. Ученые из Университета Земмельвейса доказали, что время года, в которое человек родился, действительно влияет на его личность.

Исследовательница Ксения Гонда опросила 366 студентов и выяснила: между месяцем рождения, темпераментом и даже уровнем определённых нейромедиаторов - таких как дофамин и серотонин - существует прямая зависимость.

"Биохимические исследования показали, что время года влияет на работу мозга и может определять склонность к определенным расстройствам настроения", - пояснила Гонда.

Видео дня

Пожилые дети - яркие оптимисты

Люди, рождённые летом, обычно имеют циклотимический темперамент, то есть склонны к перепадам настроения, но в целом - более жизнерадостны.

Исследование, опубликованное в PLOS ONE в 2012 году, показало, что у августовских детей ниже риск биполярного расстройства, а их "солнечный характер" - почти закономерность.

Зимние - спокойные, креативные и уравновешенные

Те, кто родился зимой, имеют более спокойный, расслабленный темперамент. Они реже подвергаются стрессу, легче засыпают и производят больше мелатонина, ведь рождаются в короткие световые дни.

Зимние дети часто отличаются творческим мышлением и развитым воображением, поскольку с детства учатся развлекать себя в помещении.

Осенние - умные, целеустремленные и эмоционально зрелые

Люди, рожденные осенью, по словам ученых, имеют более высокий эмоциональный интеллект и склонность к обучению и успехам в карьере.

Интересно, что женщины, рожденные осенью, могут иметь естественную защиту от некоторых форм рака, в частности молочной железы и матки, - вероятно, из-за гормональных факторов беременности в летние месяцы.

Весенние - энергичные оптимисты

Весенние дети обычно имеют гипертимный темперамент - они жизнерадостны, активны, оптимистичны.

Однако зимняя пора может быть для них сложной: световой дефицит часто вызывает сезонную депрессию. Несмотря на это, весенние люди остаются символом жизненной силы и позитива.

Ученые отмечают: хотя время года не определяет судьбу, биологические условия при рождении могут оставлять отпечаток на эмоциональной сфере человека на всю жизнь.

"Кажется, что время вашего рождения может повысить или снизить вероятность определенных расстройств настроения", - подытожила Ксения Гонда.

Вас также могут заинтересовать новости: