Режим чрезвычайной ситуации в стране также продлили до конца зимы.

С сегодняшнего дня, 19 декабря, в Украине будет действовать обновленный карантин, который продлится включительно до 28 февраля 2021 года. В рамках этого карантина учреждениям культуры, туризма и креативным индустриям придется работать в режиме двух зон: сначала "оранжевой", далее "красной" и потом снова "оранжевой".

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

Так, "оранжевая" зона разделена на два этапа: с 19 декабря 2020-го по 7 января 2021 года и с 25 января по 28 февраля 2021 года.

"Красная" зона продлится с 8 января по 24 января 2021 года.

Отмечается, что правила работы некоторых учреждений изменились по сравнению с предыдущими карантинными ограничениями. Чем они отличаются, какие заведения культуры будут работать, а какие, вынужденно, нет — подробнее ниже.

19 декабря 2020-го — 7 января 2021 года и 25 января 2021-го — 28 февраля 2021 года будет разрешено работать всем учреждениям культуры, религиозным учреждениям, культурным сооружениям и кинотеатрам при выполнении следующих карантинных условий:

проведение массовых культурных мероприятий с заполнением до 20 человек с дистанцией не менее 1,5 м;

религиозные мероприятия в культовых сооружениях 1 человек на 5 кв. м, на открытом воздухе – дистанция 1,5 м;

прием посетителей кинотеатрам и всеми учреждениями культуры с 50% - й наполненностью залов (размещение должно осуществляться со свободным местом рядом, спереди и сзади);

посетителей могут принимать музеи, выставки, галереи и т. д, с ограничением размещения в зале из расчета 1 человек на 10 кв. м площади;

работать гостиницам, санаторно-курортным учреждениям, кроме других заведений, предоставляющих услуги по временному размещению.

С 8 января по 24 января 2021 года будут разрешены:

работа историко-культурных заповедников;

проведение репетиций театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без привлечения зрителей (с соблюдением карантинных ограничений на репетициях);

производство аудиовизуальных произведений, то есть проведение съемок кинопроектов, клипов и т. п (с соблюдением карантинных ограничений на площадке);

работа гостиниц, в частности, работа заведений питания и других мест питания при гостиницах от 06: 00 до 11: 00, а по заказу клиентов в гостиничный номер - круглосуточно;

работа организаций горнолыжного досуга, но без заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков на территории;

организация новогодних и рождественских праздников елки (без концертов и ярмарок, включая продуктовые).

Запрещено:

принимать посетителей учреждениям культуры и кинотеатрам;

проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.

Напомним, правительство приняло решение об усилении карантина в Украине с 8 по 24 января включительно 2021 года. Соответствующее постановление Кабмин утвердил во время внеочередного заседания 9 декабря. Также она предусматривает и продление режима чрезвычайной ситуации и действия ограничений "оранжевой" зоны, которые действуют и сейчас, по 28 февраля.

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Автор: УНИАН