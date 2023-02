Власти Альберты на западе Канады надеются поднять экономику благодаря туристам, желающим посетить локации, где снимали популярный сериал.

Фанаты суперхита HBO "Последние из нас" (The Last of Us) массово стекаются в провинцию Альберта в Канаде, где снимали 1 сезон сериала.

Как говорится в сюжете Global News, потоки туристов оживились после старта 1 сезона сериала в январе 2023 года. Особенно их привлекают места, где снимались знаковые для сюжета сцены.

Так, пара туристов приехала аж из Бразилии, чтобы прогуляться по мосту в городке Канмор, по которому проходили главные герои, и пофотографировать здешние пейзажи.

Также туристы массово посещают реально существующие кафе и даже заправки в городках региона, на территории которых снимали отдельные сцены сериала.

В то же время представители местного туристического бизнеса отмечают, что сразу после премьеры сериала на них буквально посыпались запросы от туристов, желающих посетить те или иные локации.

Между тем, местные власти не спешат разбирать декорации, построенные специально для съемок сериала, надеясь привлечь с их помощью еще больше туристов и, соответственно, улучшив экономическую ситуацию, вдобавок к доходам, уже полученным от киностудии.

Сериал The Last of Us – что известно

Постапокалиптический сериал "Последние из нас", снятый по одноименной видеоигре, показывает мир после вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета – опытный циничный контрабандист Джоэл Миллер, потерявший дочь в начале пандемии. Теперь ему нужно перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни – она последняя надежда человечества на спасение.

Главные роли в сериале исполнили Педро Паскаль ("Мандалорец", "Нарко", "Игра престолов", "Чудо-женщина: 1984", "Kingsman: Золотое кольцо") и Белла Рэмси ("Игра престолов", "Темные начала"). Также в сериале сыграли Гэбриэл Луна ("Матадор", "Терминатор: Темные судьбы", "Агенты "Щ.И. Т."), Сторм Рид ("Эйфория", "Отряд самоубийц: Миссия навылет"), Ник Офферман ("Парки и зоны отдыха", "Пэм и Томми") и другие.

Шоуранером проекта выступил Крейг Мезин, создавший сериал "Чернобыль". Вместе с ним за проект отвечает Нил Дракманн, который, собственно, и создал видеоигру The Last of Us.

Премьера 1 сезона серила состоялась 15 января 2023 года, и вскоре он побил все рекорды по просмотрам. Также сериал получил положительные отзывы от критиков. При этом его хорошо оценили как фанаты игры, так и те, кто никогда ее не проходил. Всего в сезоне 9 эпизодов, последний из которых выйдет 13 марта 2023 года. В конце января 2023 года стало известно, что сериал The Last оf Us официально продлен на 2 сезон.

Как сообщал УНИАН, согласно статистике, 39% туристов бронировали поездку в пункт назначения, увидив его в фильме или сериале. Больше всего туристов на данный момент привлекают места съемок трилогий "Властелин колец" и "Хоббит", франшиз "Звездные войны" и "Индиана Джонс", а также сериалов "Игра престолов", "Уэнздей", "Эмили в Париже" и "Белый лотос".

