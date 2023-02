Новая серия собрала еще больше просмотров.

Популярный сериал The Last of Us, который стал одной из самых громких тем для обсуждения среди геймеров и киноманов, бьет все рекорды. Четвертый эпизод собрал еще больше просмотров, чем третий. На рекордные показатели не повлияла даже трансляция "Грэмми".

Как сообщает Variety, четвертую серию The Last of Us, премьера которой состоялась на канале HBO, смотрели 7,5 миллиона человек. Это на 17% больше числа зрителей, которые смотрели третий эпизод.

Аудитория сериала продолжает расти. Это отчетливо заметно на фоне того, что четвертую серию транслировали в то же время, что и церемонию "Грэмми", однако просмотры не просто не просели, а еще и выросли.

Критики прогнозируют, что The Last of Us стремится обойти по просмотрам "Дом дракона". Но все покажет премьера пятой серии сериала на HBO Max. Дело в том, что ее перенесли с воскресенья на пятницу, 10 февраля. К такому решению канал пришел из-за "Супербоула" - финальной игры сезона в профессиональном американском футболе. Он будет проходить 13 февраля, HBO Max будет транслировать столь важное событие, а потому изменил дату премьеры пятой серии сериала The Last of Us.

С одной стороны, новый эпизод получает больше шансов на просмотры, ведь киноманы смогут посмотреть серию до выхода в линейный эфир. Помимо этого, люди, которые не успеют сделать это в пятницу, получат возможность посмотреть сериал на выходных. Однако некоторые критики считают, что "Супербоул" может отвлечь внимание зрителей от The Last of Us.

Сериал The Last of Us - что о нем известно

Сериал стал экранизацией одноименной игры, в которой показан мир после вспышки эпидемии. По сюжету, гриб-паразит мутировал и может превращать людей в зомби. Съемки сериала проходили в Канаде. Известно, что компания HBO решила потратить на первый сезон The Last of Us 200 миллионов долларов.

Премьера первой серии The Last of Us состоялась 15 января. Сериал транслируют на HBO Max. Вторая серия вышла через неделю, ее уже сравнили с игрой. Третий эпизод сериала The Last of Us забросали низкими оценками, однако это не повлияло на то, что четвертая серия зашла очень хорошо. Известно, что сериал The Last of Us официально продлили на 2 сезон.

