Согласно статистике, 39% туристов бронировали поездку в пункт назначения, увидев его в фильме или сериале.

Set-jetting, или же поездки в места съемок любимых фильмов и сериалов, признан одной из главных тенденций при выборе направления для путешествий в 2023 году.

Как пишет Travel Off Path со ссылкой на данные Expedia, две трети путешественников задумывались о том, чтобы отправиться в путешествие, а 39% туристов фактически забронировали поездку в пункт назначения, увидев его в фильме или сериале.

Топ-7 мест по всему миру, где снимали популярные фильмы и сериалы

1. Хоббитон, Новая Зеландия. На этой съемочной площадке снимались многие сцены из трилогий "Властелин колец" и "Хоббит". Во время экскурсии фанаты могут посетить "норы" хоббитов и даже выпить в таверне "Зеленый дракон". К слову, уже в марте 2023 года несколько счастливчиков смогут пожить в Хоббитоне.

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2. Сицилия, Италия.Сериал "Белый лотос" в жанре черная комедия был одним из самых популярных телешоу прошлого года. Второй сезон шоу вышел в эфир в конце 2022 года и сразу же вызвал шквал интереса к основному месту съемок на роскошном курорте на Сицилии. За немалую сумму фанаты сериала могут не только прогуляться по здешним туристическим локациям, но и пожить в отелях и виллах, где останавливались герои шоу.

3. Петра, Иордания. Здесь частично снимался приключенческий фильм "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989). Этот доисторический город, высеченный в скале из розовато-красного песчаника, является архитектурным чудом, благодаря чему он получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хотя, в отличие от героя Харрисона Форда, туристы не смогут войти внутрь, они все еще могут полюбоваться фасадом Петры. Также можно исследовать близлежащую деревню Вади-Рам – еще одно место съемок Индианы Джонса и других популярных фильмов, таких как "Звездные войны" и "Дюна".

4. Бухарест, Румыния. Интерес к городу резко возрос после выхода сериала Netflix "Уэнздей", ведь именно здесь снимали большинство его сцен. Кроме того, активно туристов зазывет замок Кантакузино в Румынских Карпатах, на территории которого снимались сцены, происходящие с Уэнздей Аддамс в академии Невермор.

5. Дубровник, Хорватия. Хотя сериал "Игра престолов" был завершен еще в 2019 году, он до сих пор привлекает множество посетителей на этот хорватский курорт, где снималась большая часть сериала.

6. Скеллиг-Майкл, Ирландия. В этом отдаленном месте фанаты "Звездных войн" сразу узнают дом Люка Скайуокера в "Пробуждении силы" и "Последних джедаях". Хотя добраться до него непросто, поклонники будут вознаграждены невероятными пейзажами острова, где находится 1500-летний гэльский монастырь, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

7. Париж, Франция. Хотя в столицы Франции были сняты тысячи фильмов и телевизионных шоу, одним из самых популярных недавних фаворитов является "Эмили в Париже". Этот популярный сериал Netflix об американской девушке, переезжающей в Париж, вдохновил бесчисленное количество юных путешественников на исследование города.

Как сообщал УНИАН, в этом туристичеком сезоне в Ирландии решили рекламировать острова западного побережья страны с помощью мрачного кинохита "Банши Инишерина" (Banshees of Inisherin), который многие успели окрестить одним из лучших фильмов 2022 года.

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