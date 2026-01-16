Солнечную средиземноморскую столицу признали лучшим культурным направлением Европы в 2026 году

Никосия – это город, где органично сочетаются византийское наследие, современное искусство и средиземноморское тепло.

Столицу Кипра Никосию признали лучшим культурным направлением Европы для посещения в 2026 году.

Как выбирали победителя

Авторы свежего рейтинга от European Best Destinations определяли победителей на основе таких арактеристик, как плотность музеев, разнообразие культурных площадок и насыщенность их круглогодичного фестивального календаря.

Всего эксперты по культуре оценивали 40 городов, от крупных столиц до скрытых жемчужин, из которыз были выбраны десять финалистов с наиболее сильной культурной самобытностью. После этого их оценивали более итоге 22 тысяч путешественников из 131 страны мира, исходя из своего желания посетить их в 2026 году, подлинности культурной атмосферы и общей культурной привлекательности.

Никосия – лучшее направление для любителей культуры в 2026 году

"От музея Левентиса до представлений под открытым небом на Международном фестивале в Никосии, культура здесь ощущается одновременно вневременной и живой", – отмечают авторы рейтинга.

В свою очередь сайт по промоции города Visit Nicosia характеризует его как "город, где каждый уголок улицы рассказывает свою историю".

10 лучших культурных направлени Европы в 2026 году

Среди других направлений в рейтинге – Флоренция и Вена, где никогда не угасает художественное мастерство, богатые историей и душой Верона, Томар и Шибеник, а также Левен, Грац, Руан и Оксфорд, где инновации встречаются с традициями.

"Вместе эти десять направлений предлагают тщательно продуманное путешествие по самым ярким культурным центрам Европы – изысканным, креативным и бесконечно вдохновляющим", – отмечают авторы подборки.

Так выглядит полный топ-10 культурных городов Европы в 2026 году:

