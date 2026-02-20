Столицу Испании признали лучшим направлением Европы на 2026 год: чем он будет удивлять

Всего в рейтинг попали 20 городов и регионов по всей Европе.

Испанскую столицу Мадрид признали лучшим направлением Европы для посещения в 2026 году, несмотря на сложную ситуацию с чрезмерным туризмом в стране.

Всего в рейтинг от влиятельного портала European Best Destinations попали 20 городов и регионов по всей Европе.

Как определяли победителя

Победитель определялся на основе голосов более 1,3 миллионов путешественников из 154 стран. Перед началом публичного голосования команда специалистов по туризму проанализировала более 500 направлений по всей Европе.

На первом этапе учитывались ключевые показатели эффективности, такие как рост туризма, увеличение количества онлайн-запросов, рост популярности в социальных сетях, а также приверженность каждого направления принципам устойчивого развития, доступности и местного развития. На основе этого анализа были отобраны 20 направлений для формирования рейтинга.

Мадрид – лучшее европейское направление на 2026 год

Как отмечают авторы рейтинга, лидерство Мадрида подтверждает его трансформацию в одну из самых привлекательных столиц Европы, где культура, образ жизни, гастрономия и качество жизни сливаются воедино с редкой интенсивностью.

Однако оно также отражает более широкую тенденцию, определяющую туристический ландшафт Европы: направления, определяемые идентичностью, совершенством и эмоциональным воздействием, формируют будущее туризма.

В самом центре культурной жизни Мадрида находится внесенный в список ЮНЕСКО "Золотой треугольник искусств", объединяющий музеи Прадо, Рейна София и Тиссена-Борнемиса в уникальном городском коридоре, где сосуществуют искусство, архитектура и природа.

Однако культурная энергия Мадрида простирается далеко за пределы этих учреждений. Такие районы, как Карабанчель, некогда промышленные, были переосмыслены художниками и дизайнерами, превратившись в оживленные центры экспериментальных галерей, студий и современного искусства, отражающие постоянное обновление города.

Мадрид также является родиной фламенко-таблао – живого выражения культурной идентичности Испании, которое продолжает формировать эмоциональный ландшафт города.

При этом благодаря более чем 3000 солнечным часам в году, Мадрид раскрывается на открытом воздухе. Элегантные бульвары, оживленные площади и обширный парк Ретиро определяют образ жизни, основанный на открытости и взаимосвязи. Дни плавно перетекают в долгие вечера, наполненные культурой террас, встречами на крышах и одной из самых динамичных гастрономических сцен Европы, где авангардная кухня сосуществует с историческими тавернами, хранящими традиции поколений.

Что еще отличает Мадрид, так это его замечательный баланс – изысканный, но доступный, яркий, но комфортный для жизни. Город расширил зеленые зоны, уделил приоритетное внимание пешеходным зонам и разработал одну из самых эффективных в Европе систем общественного транспорта, подтверждая свою долгосрочную приверженность устойчивому развитию и качеству городской среды. Посетители видят столицу, которая пульсирует энергией, сохраняя при этом свой человеческий масштаб и аутентичность.

"Для Мадрида огромная гордость получить это признание как лучшего европейского туристического направления 2026 года. Эта награда ставит наш город в центр европейского туристического диалога и подтверждает силу проекта, основанного на культуре, открытости и качестве жизни. Для Мадрида это возможность продолжать принимать гостей со всего мира, обеспечивая при этом позитивный вклад туризма в энергию, процветание и самобытность города", – заявила советница по туризму городского совета Мадрида Альмудена Майльо.

20 лучших направлений Европы для поездки в 2026 году

Другие идеи для путешествий по Европе в 2026 году по версии European Best Destinations

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее портал European Best Destinations признал кипрскую столицу Никосию лучшим культурным направлением Европы для посещения в 2026 году.

Также эксперты издания признали курортный городок Цавтат-Конавле, расположенный на берегу Адриатического моря в Хорватии, самым элегантным прибрежным курортом Европы для посещения в 2026 году.

При этом уютный словенский городок Марибор в European Best Destinations неожиданно признали винной столицей Европы в 2026 году.

