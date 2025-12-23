Многие туристы абсолютно несправедливо пропускают эти замечательные места.

Многие туристы нередко бывают разочарованы популярными туристическими местами в Европе, какими бы красивыми они не были, из-за огромных толп или завышенных цен.

Однако Европа не ограничивается несколькими самыми известными городами – там еще множество интересных мест, способных приятно удивить гостей.

Эксперты издания о путешествиях Travel Off Path отобрали семь замечательных европейских городов, которые многие туристы до сих пор весьма несправедливо упускают из вида.

7 малоизвестных городов Европы, которые стоит посетить в 2026 году

Вюрцбург, Германия . Этот баварский городок часто игнорируется туристам в пользу более известных Мюнхена и Нюрнберга. Тем не менее, он может похвастаться собственным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО –впечатляющей Вюрцбургской резиденцией в стиле барокко. Больцано, Италия . Этот курортный городок, окруженный заснеженными горами, больше напоминает Германию, чем Средиземноморье, и это отнюдь не случайно: большую часть своей истории он был частью Австрии, прежде чем в 1919 году перешел под контроль итальянцев. От австрийской архитектуры до насыщенной мясными блюдами тирольской кухни и мелодичного немецкого языка, на котором до сих пор говорит большинство местных жителей, это один из самых уникальных городов для короткого отдыха в Италии, именно потому, что здесь почти не чувствуешь себя как в Италии. Орадя, Румыния . Этот город смело можно назвать одним из самых недооцененных мест в Европе: как бывшая часть Австро-Венгерской империи, он красив, безопасен и полон жизни, но без толп туристов. Сердце города – улица Републики, застроенная элегантными зданиями XIX века, откуда ответвляются узкие улочки к другим городским достопримечательностям. Познань, Польша . Этот город может похвастаться своим средневековым Старым городом и множеством барочных церквей, а также огромной рыночной площадью, заполненной красочными купеческими домами и популярными местными кафе. Ла-Корунья, Испания . Этот город станет отличным местом для побега от пугаюших толп туристов в Барселоне и Мадриде. Он может похвастаться захватывающей древней историей и песчаными пляжами, представляя собой идеальное сочетание погружения в культуру и прибрежного спокойствия. Однако самая известная достопримечательность Ла-Коруньи находится не в самом городе, а всего в 15 минутах езды: построенная римлянами 2000 лет назад башня Геркулеса – один из последних сохранившихся древних маяков, возвышающийся над бурными водами Атлантического океана. Фолегандрос, Греция . Этот город может похвастаться той нетронутой аутентичностью, которой не хватает переполненному туристами и дизайнерскими магазинами Санторини. Этот тихий уголок в Эгейскос море, где время, кажется, замедляется, предлагает туристам вкуснейшую еду из местных продуктов и отсутствием круизных лайнеров. Тронхейм, Норвегия . Один из старейших городов Норвегии, который часто упускается из вида в пользу более популярных Осло, Бергена или Тромсе, неверотяно насыщен культурными событиями. Также здесь находится самый красивый и лучше всего сохранившийся средневековый собор в Норвегии – Нидарос. Построенный еще в XI веке, он является редким примером готической архитектуры так далеко на севере Европы, с детально проработанным фасадом и впечатляющим окном-розой.

