Один из отелей Дубая получил запись в Книге рекордов Гиннеса за самый высокий в мире панорамный бассейн.

Дубайский курортный отель Address Beach Resort получил запись в Книге рекордов Гиннеса за самый высокий в мире панорамный бассейн.

Читайте также​В Дубае откроют самый высокий отель в миреБассейн расположен на 77-м этаже отеля, на высоте 294 м. Площадь пейзажного бассейна составляет 560 кв м. Он разделен на 75-метровую зону для плавания, а также зоны для отдыха и загорания. Из бассейна открываются виды на остров Bluewaters, колесо обозрения Ain Dubai, острова The Palm Jumeirah и The World Islands, район Dubai Marina и курорт Burj Al Arab.

Бассейн находится рядом с рестораном азиатской кухни Zeta Seventy Seven. В самом курортном отеле – 217 гостиничных номеров и люксов, 443 апарт-номеров и 478 жилых апартаментов.

На этот год в Дубае запланировано открытие сразу нескольких бассейнов с переливными краями. Во втором квартале откроется панорамный AURA Skypool на высоте 210 м над уровнем моря – он займет весь 50-й этаж нового отеля Palm Tower на острове The Palm Jumeirah, передают russianemirates.com.

Кроме того, на острове The Palm Jumeirah откроют отель под названием Palm360, состоящий из двух башен, которые станут самыми высокими на острове. Изюминкой новинки станет крупнейший в мире бассейн. Он разместится на высоте 170 м над землей, а его длина составит 155 м. Бассейн соединит на высоте две башни.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Ирина Погорелая