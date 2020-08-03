Wizz Air отменила рейсы из Украины в Эстонию через день после возобновления: выросло число больных COVID-19

Эстонское Министерство экономики разрешает авиасообщение со странами, где коэффициент заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней не превышает 25 случаев на 100 000 населения.

Венгерская авиакомпания Wizz Air снова отменяет рейсы из Украины в столицу Эстонии из-за роста в Украине количества новых больных коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

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Эстонское Министерство экономики разрешает авиасообщение со странами, где коэффициент заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней не превышает 25 случаев на 100 000 населения.

Лоукостер Wizz Air возобновил перелеты из Киева, Львова и Харькова в Таллинн в минувший четверг, после того, как украинский показатель составил 24,5.

Однако после получения статистики 31 июля рейсы на субботу и воскресенье пришлось отменить - в Украине коэффициент заболеваемости вырос до 28.

Напомним, 30 июля в Украине зарегистрировали новый "антирекорд" с начала эпидемии - 1197 новых больных за сутки. Показатель следующий день также превышал 1000.

На сегодня, 3 августа, в Украине лабораторно подтверждено 73 158 случаев COVID-19, за сутки - 990 новых.

Напомним, въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

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