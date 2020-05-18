Защитные экраны, соблюдение дистанции и дезинфекция: при каких условиях в Украине будут работать гостиницы

Администрация учреждения должна обеспечить наличие минимум пятидневного запаса средств индивидуальной защиты.

Министерство здравоохранения Украины предлагает установить защитные экраны на рецепциях в гостиницах, маркировку для соблюдения дистанции и проводить дезинфекцию каждые 3-4 часа.

Об этом говорится в обнародованном для общественного обсуждения проекте временных рекомендаций главного санитарного врача по организации противоэпидемических мероприятий при работе гостиниц на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19 во время второго и третьего этапов выхода из карантина.

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Как сообщал УНИАН, Минздрав инициировал общественное обсуждение требований к противоэпидемическим мероприятиям при ослаблении карантина.

Согласно рекомендациям Минздрава, руководители гостиниц должны определить ответственное лицо, которое будет проводить температурный скрининг всем работникам перед началом рабочей смены. Работники, у которых температура тела более 37,2°C или имеющие признаки респираторных заболеваний, не допускаются к исполнению обязанностей.

Кроме того, на входе в гостиницу и коридорах необходимо разместить информационные материалы о профилактике коронавирусной болезни COVID-19, а также организовать места для обработки рук спиртосодержащими антисептиками с концентрацией активно действующего вещества более 60% для изопропилового спирта и более 70% для этилового спирта. Такое место должно быть обозначено ярким указателем, баннером или наклейкой.

"При появлении симптомов респираторного заболевания и/или повышения температуры у лица, проживающего в гостинице, такое лицо подлежит изоляции в номере до прибытия кареты скорой помощи, которую вызывает персонал гостиницы", - говорится в рекомендациях.

В вестибюле гостиницы разрешается одновременное пребывание не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади зала обслуживания. Допуск посетителей и пребывание в гостинице (вне номера) разрешается только в респираторе или защитной маске (в том числе и самодельной), так, чтобы были покрыты нос и рот.

Администрация гостиницы должна обеспечить и проконтролировать выполнение условий недопущения очередей в местах возможного скопления посетителей (рецепция, вестибюли, лифты и т.д.). В местах потенциального скопления посетителей должна быть нанесена соответствующая временная маркировка для обеспечения соблюдения дистанции не менее 1,5 м.

По предложению Минздрава, во избежание очередей при регистрации поселения в гостиницу обеспечивается возможность предварительной онлайн-регистрации посетителей гостиницы, а на рецепции устанавливается защитный экран между персоналом и посетителями.

Также в гостиничных заведениях запрещается работа конференц-залов, фитнес и спа-центров.

Питание в гостиницах может быть организовано путем доставки еды в номера по предварительному заказу посетителей или в ресторанах (кафе) гостиниц только на открытых (летних) площадках на открытом воздухе в том числе под тентами, на верандах, при условии соблюдения расстоянии не менее 1, 5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Кроме того, администрация гостиницы также должна обеспечить: наличие не менее пятидневного запаса средств индивидуальной защиты и их использование работниками (респираторы или медицинские маски, в том числе самодельные, защитные перчатки), постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах номеров и санузлах общего пользования. Использование многоразовых полотенец запрещено; ежечасную влажную уборку мест наибольшего скопления посетителей; дезинфекцию поверхностей, с которыми контактируют посетители (стойка регистрации, столы, стулья, ручки дверей, кнопки лифтов, раздевалки, лестницы и т.д.,) каждые 3-4 часа, повторять процедуру в любое время при загрязнении; бесперебойную работу системы вентиляции; централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты, бумажных салфеток в отдельные контейнеры (урны) с крышками и одноразовыми полиэтиленовыми пакетами с последующей утилизацией; ограничение массовых собраний работников в закрытых помещениях; временное отстранение от работы лиц из группы риска (лица, достигшие 60-летнего возраста, лица, имеющие хронические заболевания, слабый иммунитет и хронические заболевания легких).

В свою очередь, работники гостиницы обязаны: регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже одного раза в 3 часа, воздерживаться от контакта с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний, и самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Ранее УНИАН сообщал о рекомендациях для работы общественного транспорта при ослаблении карантинных ограничений.