Опубликованы рекомендации для запуска автотранспорта во время ослабления карантина в Украине

Перевозка пассажиров общественным городским, пригородным и междугородным автотранспортом должна осуществляться с учетом определенных рекомендаций.

В Министерстве здравоохранения (Минздрав) подготовили проект рекомендаций для работников общественного автотранспорта по восстановлению перевозок во время II и III этапов выхода из карантина.

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Как отмечается в сообщении на сайте Минздрава, перевозки пассажиров общественным городским, пригородным и междугородным автотранспортом должны осуществляться с учетом следующих рекомендаций:

Всем работникам перед началом рабочей смены надо мерить температуру;

Водитель, кондукторы и другие члены экипажа в течение всего рейса должны носить маски;

Запрещается перевозка пассажиров без масок;

Перевозка пассажиров осуществляется в пределах количества мест для сидения. В случае межобластной перевозки в регион, в котором не ослабляли карантин, такие перевозки разрешаются в пределах 50% от количества мест для сидения;

В каждом транспортном средстве должно быть обеспечено информирование пассажиров о мерах профилактики коронавирусной болезни;

Транспортное средство подлежит влажной уборке с использованием моющих и дезинфицирующих средств перед каждым рейсом. По возможности, у дверей целесообразно разместить антисептики;

На каждом входе в помещение автостанций необходимо разместить информационные материалы по профилактике Covid-19 и организовать антисептики;

Разрешается одновременное пребывание в помещении автостанции не больше одного лица (обязательно в маске) на 10 кв. м площади зала обслуживания пассажиров. Между работниками и пассажирами в кассах продажи билетов должны быть экраны из пленки, стекла или прозрачного пластика, а также обеспечиваться социальное дистанцирование в 1,5 метра в очередях. Работа залов ожидания рейса не разрешается;

Администрация автостанции должна обеспечить наличие у работников медицинских масок и защитных перчаток, влажная уборка помещений автостанции с использованием моющих и дезинфицирующих средств не реже чем каждые 5 часов, перед открытием и после окончания рабочего дня автостанции, регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений, ограничение массовых собраний работников в закрытых помещениях, временное отстранение от работы лиц из группы риска (лица, которые достигли 60-летнего возраста, лица, которые имеют хронические заболевания, которые угнетают иммунитет, и хронические заболевания легких).

Работники автостанции обязаны: регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками не реже одного раза за 3 часа, и после посещения общественных мест, использования туалета, уборки и прочее, воздерживаться от контакта с лицами, которые имеют симптомы респираторных заболеваний.

Как сообщал УНИАН, перед тем как ввести эти рекомендации, Минздрав вынес их на общественное обсуждение. В свою очередь президент Зеленский заявил, что местным властям надо разрешить запускать общественный транспорт.