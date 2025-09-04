Этот остров находится в Европе и может предложить отличный отдых как молодежи, охочей до ночной жизни, так и семейным туристам с детьми.

Метеорологи, опираясь на температурные данные, рассказали, куда туристам стоит отправиться за осенним солнцем, представив свой список лучших мест для октябрьского отдыха.

В частности, метеорологическая служба Великобритании объявила Лансароте лучшим европейским островом для отдыха в октябре, пишет Express. Отмечается, что это популярное место, входящее в состав Канарских островов у северо-западного побережья Африки, в летние месяцы переполнено туристами. Однако в октябре здесь гораздо спокойнее, но погода все равно отличная.

Средняя температура на Лансароте в октябре составляет 26,8°C, что делает его самым жарким местом в Европе в это время года.

"Октябрь - идеальное время для посещения Лансароте, если вы ищете солнечное сияние, в среднем 7 часов в день, и комфортную пиковую температуру: в среднем 26,8°C и 19°C в ночное время", - сообщает Метеобюро и добавляет, что осадки в этом месяце умеренные, в среднем 11 мм и по сравнению с летними месяцами, скорость ветра в октябре также снижается до примерно 18 км/ч.

Согласно исследованию Национальных центров экологической информации, на Лансароте в октябре бывает всего один дождливый день, а скорость ветра может быть ниже, чем в июле, когда на острове гораздо больше туристов.

Лучшее место для посещения Лансароте в октябре полностью зависит от того, какой отдых вы ищете. Пуэрто-дель-Кармен популярен среди тех, кто ищет бурную ночную жизнь и недорогие курорты. В то же время, семейные отдыхающие предпочитают Коста-Тегисе.

Есть также Плайя-Бланка, известная своими пляжами и считающаяся более спокойным местом. Тем, кто хочет ощутить аутентичность Лансароте, стоит рассмотреть Арресифе.

Билеты на Лансароте в октябре, как правило, значительно дешевле. Авиакомпании, такие как Ryanair и Easyjet, предлагают перелеты на остров и обратно менее чем за $135, что делает октябрь привлекательным месяцем для экономии.

Кроме того, Метеорологическое бюро опубликовало список лучших мест для отдыха в октябре по всему миру, основанный на данных о лучшей погоде.

ТОП-10 мест для отдыха в октябре:

Канкун, Мексика - 32,9 °C;

Марракеш, Марокко - 28,3 °C;

Шарм-эш-Шейх, Египет - 28 °C;

Лансароте, Испания - 26,8 °C;

Кипр - 26,7 °C;

Гран-Канария, Испания - 26,4 °C;

Кос, Греция - 26 °C;

Рио-де-Жанейро, Бразилия - 26 °C;

Алгарве, Португалия - 23,2 °C;

Рим, Италия - 22,4 °C.

