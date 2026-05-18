Украина создала свою первую управляемую авиабомбу: она уже готова к применению (видео)

Бомба производства Brave1 имеет боевую часть весом 250 кг.

Первая украинская управляемая авиационная бомба (УАБ) готова к боевому применению, ее разработка длилась 17 месяцев. Об этом сообщил в Telegram министр обороны Украины Михаил Федоров.

"Продолжаем развивать украинские high-tech-решения для фронта. Участник Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению", - отметил он.

По его словам, КАБ имеет уникальную конструкцию и создана с учетом реалий современной войны. При этом он добавил, что это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров вглубь после запуска.

Видео дня

Федоров сообщил, что боевая часть бомбы - 250 кг. Отмечает, что Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию, и пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны.

Министр сказал, что вскоре украинские КАБы будут работать по целям врага. При этом добавил, что Украина масштабирует решения, которые увеличивают дальность и точность поражения и меняют правила современной войны.

Особенности КАБ

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Антон Михненко отмечал, что старые разработки КАБ, которые были еще до 2014 года, не учитывают текущую сложную радиоэлектронную обстановку, поэтому перед специалистами стоит сложная задача по противодействию средствам электронного подавления со стороны противника.

Он отметил, что вопрос создания управляемых авиационных бомб поднимался достаточно давно, еще до полномасштабного вторжения РФ.

По его словам, до 2014 года были определенные отечественные разработки, которые наши производители делали для того, чтобы усовершенствовать имеющийся арсенал. Предлагалось просто использовать те авиационные бомбы, которые у нас были на складах хранения, добавляя к ним соответствующие элементы для того, чтобы можно было наводить их точно в цель. Были отечественные компании, и они сейчас тоже функционируют, которые как раз эти разработки имели и реализовывали. Но на тот момент они не нашли своего потребителя в Министерстве обороны Украины.

По его словам, те разработки, которые были еще до 2014 года, не учитывают текущую сложную радиоэлектронную обстановку.

В 2025 году издание Defense Express опубликовало материал, в котором сообщалось об испытаниях в Украине собственной КАБ, способной поражать цели на расстоянии до 60 километров. Отмечалось, что в будущем планируется достичь дальности поражения до 80 километров. Издание получило от разработчика видео испытаний, когда украинская КАБ была сброшена с фронтового бомбардировщика Су-24. Стоимость одного изделия тогда составляла 1 200 000 гривень, или 25 тысяч долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: