Что полезнее - греческий йогурт или творог: эксперты дали четкий ответ

Оба продукта являются питательными, высокобелковыми закусками, поддерживающими здоровье мышц, костей и иммунной системы.

Греческий йогурт и творог – чрезвычайно популярные молочные продукты, крайне полезные для здоровья. Однако они отличаются по питательной ценности и влиянию на организм, и каждый может лучше подойти определенным людям в зависимости от их потребностей.

Портал realsimple.com объясняет, в чем разница между этими двумя продуктами и какой из них лучше выбрать.

Польза йогурта

"Греческий йогурт изготавливается путем свертывания молока и последующего многократного процеживания для удаления значительного количества жидкой сыворотки, в результате чего получается более густой, кремообразный и гораздо более кислый йогурт, чем обычный. Он содержит меньше лактозы и значительно больше белка", – рассказывает диетолог Джейми Бахам.

Видео дня

Он содержит высококачественный белок, пробиотики для здоровья кишечника и ключевые питательные вещества, такие как кальций, калий, фосфор и витамины А, В2 и В12, объясняет диетолог Али Макгоуэн. Эти питательные вещества в совокупности поддерживают здоровье мышц, тканей, костей, сердца, иммунной системы, кишечника и обмена веществ.

Учитывая, что греческий йогурт содержит меньше лактозы, чем обычный йогурт, молоко, и даже мороженое, он может быть разумным выбором для людей с непереносимостью лактозы. Бахам отмечает, что живые и активные культуры в греческом йогурте помогают дополнительно расщеплять лактозу, что делает его еще легче усваиваемым.

Возможно, единственная проблема, связанная с этим молочным продуктом, – это содержание насыщенных жиров. Хотя некоторые исследования показывают, что цельномолочные продукты, такие как йогурт, не связаны с повышением уровня холестерина или риском сердечно-сосудистых заболеваний, другие исследования связывают насыщенные жиры с повышением уровня холестерина, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, к счастью, процесс ферментации, используемый в греческом йогурте (и твороге), преобразует часть насыщенных жиров в полезные для сердца ненасыщенные жиры.

"Ферментированные молочные продукты, такие как греческий йогурт, связаны с пользой для здоровья костей, обмена веществ и иммунной системы", – заключает Макгоуэн.

Творог и его польза

Творог – это мягкий свежий сыр, приготовленный из свернувшегося молока. Его производят путем подкисления молока, что отделяет сыворотку.

"В целом, творог богат казеином – медленно усваиваемым белком, который способствует насыщению и восстановлению мышц, – а также содержит кальций, селен и витамины группы В", – говорит Макгоуэн. Он также является отличным источником рибофлавина (В2), который играет ключевую антиоксидантную роль в снижении повреждения клеток, добавляет Бахам.

В конечном итоге, творог очень похож на греческий йогурт с точки зрения пользы для здоровья.

"Как и греческий йогурт, это питательный продукт с высоким содержанием белка, который может поддерживать здоровье костей и контроль веса, а также способствует энергетическому обмену и здоровью кишечника, сердца и иммунной системы", – резюмирует Макгоуэн.

Какой молочный продукт лучше?

Греческий йогурт содержит немного больше микроэлементов практически по всем параметрам по сравнению с творогом, за исключением фосфора и натрия. Он также немного менее калориен, является более надежным источником пробиотиков и, как правило, содержит меньше лактозы.

Однако содержание натрия в твороге не следует игнорировать, поскольку одна небольшая порция обеспечивает почти пятую часть суточной нормы этого минерала - и длительное чрезмерное потребление натрия может со временем привести к повышению уровня артериального давления.

Но при решении вопроса о том, какой из двух продуктов является лучшим высокобелковым перекусом, творог технически выигрывает, поскольку содержит на три грамма больше на порцию.

"Если вы пытаетесь снизить потребление белка – например, при хроническом заболевании почек – порция греческого йогурта будет содержать меньше белка, чем порция творога. Если же вы пытаетесь увеличить потребление кальция, греческий йогурт, как правило, содержит больше кальция на порцию, чем творог", – говорит Бахам.

Ранее УНИАН рассказывал, какой завтрак, по мнению экспертов, полезнее для здоровья: яйца ии овсянка.

Вас также могут заинтересовать новости: