Американский флот получил последний корабль 'провального' проекта

Корабли прибрежной зоны типа Freedom некоторые специалисты считают одним из крупнейших провалов современных ВМС США.

Военно-морские силы США официально ввели в эксплуатацию последний прибрежный боевой корабль класса Freedom – USS Cleveland (LCS 31). Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ВМС США.

Корабль получил название в честь города Кливленд в штате Огайо. Это уже четвертый корабль в составе ВМС США, который носит такое имя.

Прибрежный боевой корабль USS Cleveland был заказан 15 января 2019 года. Закладка корабля состоялась 16 июня 2021 года на верфи Marinette Marine. На воду его спустили 15 апреля 2023 года.

По данным портала "Милитарный", после ввода USS Cleveland в состав флота в строю остаются 11 прибрежных боевых кораблей класса Freedom. Самым старым среди них является USS Fort Worth, который был принят на вооружение ВМС США в сентябре 2012 года.

Корабли класса Freedom – справка УНИАН

Корабли прибрежной зоны класса Freedom создавались для операций в прибрежных водах, противодействия малым надводным целям, подводным лодкам и морским минам.

Проект задумывался как многофункциональная скоростная платформа. Полное водоизмещение корабля составляет около 3,5 тыс. тонн. Его длина достигает примерно 115 метров, а ширина превышает 17 метров.

Несмотря на амбициозные планы, проект оказался очень проблемным.

Корабли прибрежной зоны класса Freedom столкнулись с рядом проблем с двигателями и силовыми установками в целом. Так, в декабре 2015 года USS Milwaukee вышел из строя в Атлантическом океане и был вынужден возвращаться в порт на буксире.

Помимо проблем с надежностью оборудования существуют и другие. Freedom критикуют за слабую броню и защиту, слишком дорогое содержание, а также провальную идею менять модули оснащения в зависимости от задач.

Вооружение базовой конфигурации корабля состоит из 57-мм автоматической артиллерийской установки Mk 110, зенитного ракетного комплекса RAM для ближней самообороны, крупнокалиберных пулеметов, а также автоматических пушек малого калибра.

Корабли оснащены ангаром и полетной палубой, что позволяет размещать вертолеты MH-60 и беспилотные летательные аппараты.

