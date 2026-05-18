'Пропагандистское влияние упустить невозможно': эксперт оценил результаты ударов по Москве

Силам обороны удалось пробить стену ПВО вокруг столицы РФ, отметил эксперт.

Удары Сил обороны по Москве имели как военные, так и пропагандистские последствия. Об этом рассказал Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт, в эфире Radio NV.

"С военной точки зрения, мы нанесли удар по довольно серьезному производству – это завод "Ангстрем" в Зеленограде. Зеленоград в Советском Союзе всегда был центром производства компьютеров. Речь идет о микросхемах, которые используются в высокоточном оружии", – сказал Нарожный.

В то же время он отметил, что удар по нефтеперерабатывающему заводу в Москве несет в первую очередь пропагандистское воздействие на россиян.

"Ну, такое пропустить очень трудно: такие черные столбы дыма. Это вызовет какой-то временный дефицит нефтепродуктов в Москве. Но они все равно компенсируют – где-то заберут, какие-то регионы оставят без бензина и отправят все это дело в Москву. Но пропагандистский эффект пропустить невозможно. То есть здесь неделю назад Зеленский разрешил провести парад, а сегодня уже не разрешает. И сегодня у нас уже пожар – ну, так будут думать россияне. Надеюсь, они это все не пропустят. Кроме того, Москва – это наиболее защищенный с точки зрения ПВО объект. И мы смогли пробить эту стену и нанести удар", – добавил эксперт.

Удары по Москве: что известно

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что для удара по Московской области Силы обороны использовали собственные разработки RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" и др. Также в Генштабе официально подтвердили поражение предприятия "Ангстром", которое специализируется на производстве высокотехнологичной продукции и микросхем для высокоточного оружия.

Аналитики из Института изучения войны отметили, что украинский удар по Москве показал, что россияне не могут эффективно защитить даже свою столицу. В то же время Кремль вяло отреагировал на эти атаки, несмотря на резкие призывы военных блогеров нанести ответные удары, в частности с применением тактического ядерного оружия.

