В Украине может появиться новый государственный праздник: подробности

День вышиванки, который ежегодно отмечают в третий четверг мая, могут официально признать государственным праздником. С такой инициативой выступила общественная организация "Захист Держави", которая сейчас во всех областях Украины собирает подписи под соответствующим обращением к Верховной Раде. К этой акции вместе со многими украинцами присоединяются военные, ветераны и ветеранки, волонтеры, деятели культуры, региональные лидеры, местные блогеры.

"День вышиванки уже 20 лет является настоящим народным праздником, который отмечают миллионы людей в Украине и далеко за ее пределами. Во время полномасштабной войны этот праздник приобрел особый смысл. Вышиванка стала символом несокрушимости, единства и связи между теми, кто работает в тылу, и теми, кто воюет на фронте. Но Украина, к сожалению, до сих пор не имеет официального государственного праздника – Дня вышиванки. Именно поэтому мы считаем, что государство должно признать то, что народ уже давно решил сам. ГО будет обращаться к Верховной Раде с просьбой инициировать и поддержать соответствующий законопроект", – говорят в ГО "Захист Держави".

Поставить свою подпись под инициативой можно в офисах общественной организации, которые работают во всех областных и в большинстве районных центров (адреса офисов) до 20 мая включительно. Уже в сам День вышиванки, 21 мая, присоединиться к этой акции и сделать памятную фотографию можно будет на тематических фотозонах, которые установят в областных центрах. Точные локации, уточняют в ГО, будут сообщать в соцсетях областных представительств "Захисту Держави".

"Захист Держави" – общественная организация, которая действует более года и объединяет активных граждан Украины: ветеранов и ветеранок, защитников и защитниц, волонтеров, управленцев, ученых и всех, кто на своем уровне работает ради укрепления громады, области и страны в целом. В офисах ГО каждый желающий может получить юридическую консультацию, психологическую поддержку или присоединиться к различным общественным инициативам и мероприятиям, которые ГО проводит систематически в каждой области Украины.

