Саливанчук сделала новое заявление о своем бывшем муже-нардепе

Известная украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, помогает ли ей финансово бывший муж.

Не секрет, что звезда сериала "Однажды под Полтавой" развелась с нардепом Александром Божковым в 2023 году, но публично об этом стало известно только 1 марта 2024 года. У бывших супругов есть двое общих сыновей – Глеб и Никита. На днях в своем Instagram актриса отметила, что ей приходится много работать, ведь она самостоятельно обеспечивает детей.

"Хочется загорать, но надо работать и зарабатывать на жизнь двух мальчиков, потому что папа детей х**", – написала Анна.

Саливанчук добавила, что бывший муж не видится с сыновьями и не поддерживает с ними общение.

"Сама должна зарабатывать на все. Отец моих сыновей не видит их, не звонит им, не поздравляет и не берет трубку, когда звонят сыновья. Но не буду наговаривать, копейки каждый месяц передает", – отметила актриса.

Напомним, ранее Анна Саливанчук честно ответила, планирует ли она вывозить детей из Украины во время войны. По ее словам, несмотря на частые обстрелы, опасность и отключения света , она хочет оставаться дома.

