В российско-украинской войне на протяжении многих лет наблюдалась одна неизменная и неприятная закономерность: каждый раз накануне важных международных встреч Россия обстреливала Киев и другие украинские города, пытаясь продемонстрировать силу и оказать давление на переговорный процесс. То есть, пока весь мир смотрел на дипломатические площадки, Кремль, традиционно, использовал ракеты и дроны как инструмент геополитического шантажа.

В минувшие выходные – 16 и 17 мая 2026 года – все кардинально изменилось.

Украина нанесла самый масштабный и смертоносный удар по Московскому региону – Москве и Московской области – с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в 2022 году. И произошло это символично: накануне визита российского диктатора Владимира Путина в Китай.

Простыми словами: тот же сценарий, тот же геополитический момент, но, как говорится, есть нюанс.

Эта атака стала вполне справедливым ответом на затягивание россиянами войны и постоянные российские удары по украинским городам и общинам. И она подчеркнула, что украинские производители беспилотников и ракет продолжают свою работу.

Расстояние до целей превысило 500 километров, и это очень важно. Кроме того, Московский регион является наиболее насыщенным средствами противовоздушной обороны на всей территории России. По данным OSINT-аналитиков DroneBomber+, это наиболее укрепленная воздушная зона РФ, где расположены четыре эшелонированные линии ПВО. На этот раз украинские беспилотники успешно преодолели три из четырех линий.

Именно поэтому последствия удара оказались ощутимыми для столицы агрессора. В частности, черный дым поднялся над нефтеналивной станцией и Московским нефтеперерабатывающим заводом, а в аэропорту Шереметьево задержали и отменили около двухсот рейсов…

Что ж, война, к которой так стремились россияне, возвращается в "родную гавань".

И важно: весь мир накануне встречи Путина с Си увидит не триумфальные фотографии лидеров сильных стран, не победителя и хозяина положения, который любит рассказывать, что все идет по плану.

Теперь российский диктатор летит в Пекин с горящими объектами инфраструктуры в собственной столице, с отмененными рейсами в главном аэропорту, а международные издания уже фиксируют атмосферу нарастающей тревоги внутри России, описывая тучу тревоги, сгущающуюся над страной.

Отныне в этой войне для мира появился новый сигнал. И это – очень хорошо. Теперь нужно этот сигнал масштабировать.

Виктор Таран, офицер ВСУ, руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук"