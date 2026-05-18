Популярная авиакомпания отказалась пускать в самолеты роботов

Американская авиакомпания Southwest Airlines запретила провозить на своих рейсах человекоподобных или похожих на животных роботов – и как пассажиров, и как багаж.

Как пишет CBS News Texas, к изменению политики авиакомпании, ограничивающей перевозку подобных устройств, привело решение владельца компании The Robot Studio Аарона Мехдизаде взять на борт самолета человекоподобного робота.

Отмечается, что мужчина возвращался в родной Даллас из Лас-Вегаса и вез з собой человекоподобного робота Стьюи высотой 105 см. Однако вместо того чтобы отправлять его как груз, Мехдизаде купил роботу отдельное место, по аналогии с провозом хрупких предметов.

Чтобы самостоятельно пройти проверку на безопасность и сесть в самолет, Стьюи был оснащен небольшой батареей.

На борту самолета робот сразу же привлек внимание пассажиров, но также это породило немало дискуссий.

"Большинство людей были очень рады увидеть летающего робота, это доставило массу удовольствия, и это было здорово", – сказал Мехдизаде.

Тем не менее, уже через два дня после полета авиакомпания Southwest Airlines выпустила общекорпоративное предупреждение о безопасности, объявив о новом правиле: перевозчик больше не будет разрешать перевозку человекоподобных или похожих на животных роботов в салоне самолета или в качестве зарегистрированного багажа, независимо от размера или назначения.

Авиакомпания сообщила CBS News Texas, что уточнение было сделано для обеспечения соответствия правилам безопасности литий-ионных батарей.

В свою очередь Мехдизаде не согласился, заявив, что используемая батарея сравнима с батареей ноутбука. При этом мужчина надеется, что Southwest пересмотрит ограничение и в конечном итоге разрешит человекоподобным роботам снова летать, если они будут соответствовать требованиям безопасности.

Авиакомпании все чаще запрещают брать в самолеты гаджеты

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, начиная с 2025 года, многие авиакомпании начали запрещать провоз павербанков и других гаджетов в зарегистрированном багаже из-за участившихся случаев возгораний. Первой это сделала южнокорейская Air Busan, однако вскоре ее примеру последовали и авиакомпании Европы.

Кроме того, некоторые авиакомпании уже начали запрещать пассажирам класть в зарегистрированный багаж беспроводные наушники.

В то же время пассажиры могут брать на борт свои гаджеты в ручной клади. Тем не менее, во время полета они должны находиться на виду у их владельцев, чтобы не пропустить возгорание.

