Пересадки и задержки: 'Укрзализныця' изменила движение ряда поездов после российского обстрела

Украинский железнодорожный монополист "Укрзализныця" скорректировал движение поездов после массированного ночного обстрела Днепропетровской области в целях безопасности пассажиров, сообщает пресс-служба компании.

"Мониторинговые группы "Укрзализныци" задержали отправку ряда поездов из-за непосредственной угрозы вражеских беспилотников – прежде всего в Днепропетровской области. Стоит отметить, что, несмотря на тяжелую ночь, пассажиров и подвижной состав УЗ удалось уберечь от каких-либо повреждений", – говорится в сообщении.

Таким образом, поезд №79/80 Днепр – Львов, отправляющийся из Днепра 17 мая, проследует до Киева. Пассажиров, следующих во Львов, в Киеве пересадят на дополнительный поезд №291 Киев – Львов. Ориентировочное отправление дополнительного поезда из Киева – после прибытия поезда №79, около 13:30.

Обратный рейс №80 Львов – Днепр с отправлением 18 мая начнется из Киева. Для пассажиров из Львова в Киев будет назначен подменный поезд №292 Львов – Киев. Посадка во Львове по расписанию поезда №80, ориентировочно в 15:10. После прибытия в Киев пассажиры осуществят пересадку в основной состав поезда.

Поезд №86/85 Запорожье – Львов ожидается во Львове около 21:00, в результате чего поезд №103/104 Львов – Лозовая отправляется позже графика, около 23:00.

Поезд №285/286 Днепр – Львов ожидается во Львове около 18:00, соответственно обратный рейс №286/285 Львов – Днепр отправляется с опозданием около 3 часов.

Поезд №83/84 Днепр – Ужгород, отправляющийся из Днепра 17 мая, проследует до Львова.

Пассажиры, следующие в Ужгород, во Львове будут пересажены на отдельный состав поезда. Ориентировочное отправление из Львова в Ужгород – около 18:00.

Для пассажиров из Ужгорода в обратном направлении будет организован отправление отдельным составом до Львова по расписанию поезда №83/84, ориентировочно в 16:45. Во Львове пассажиров будет ждать основной состав поезда.

В компании призвали пассажиров внимательно следить за уведомлениями в приложении, за объявлениями на вокзалах, сообщениями поездных бригад и официальными обновлениями "Укрзализныци".

Российские удары по железной дороге – последние новости

Российские захватчики усилили атаки на объекты "Укрзализныци". В ночь на 14 мая РФ в очередной раз нанесла целенаправленные удары по железной дороге. Был поражен маневровый локомотив в Харьковской области, ряд поездов задерживался.

13 мая в результате массированной дроновой атаки РФ на инфраструктуру "Укрзализныци" был поврежден подвижной состав и убиты два сотрудника компании. 23 удара пришлись именно на железнодорожные объекты на западе, севере и в центральной части Украины.

