Меньше полутора футбольных полей: найден самый густонаселенный остров в мире

Там нет автомобилей, полиции и даже места для кладбища, но люди не хотят уезжать.

В Карибском море у побережья Колумбии расположен один из самых удивительных уголков планеты – остров Санта-Крус-дель-Ислоте. На крошечной территории площадью всего 1,2 гектара, что меньше полутора футбольных полей, проживает до 1200 человек, пишет RMF24.pl.

Известно, что история этого поселения началась еще в XIX веке, когда местные рыбаки использовали отмель как временное укрытие от непогоды. Впоследствии они обустроили здесь постоянные жилища, поскольку оценили полное отсутствие комаров и защищенность от штормов. Чтобы расширить жизненное пространство, люди десятилетиями укрепляли берега ракушками, стволами деревьев, кораллами и бытовым мусором.

Сегодня, как пишут СМИ, этот остров – сплошной лабиринт из построек, где понятие приватности просто не существует.

По имеющимся данным, быт местных жителей имеет уникальные особенности, связанные с невероятной теснотой. На острове построили менее 100 домов, которые разделяют всего четыре узкие улочки, а в комнатах часто спят по 10 человек, деля между собой три кровати. Из-за сверхплотной застройки единственным способом попасть на другую сторону острова часто становится прогулка непосредственно через гостиную или кухню соседей.

Однако, несмотря на тесноту, здесь царит абсолютное доверие и безопасность. Местные жители никогда не закрывают свои двери, а в правоохранителях или полиции вообще нет необходимости.

Отмечается, что такая уютная изоляция скрывает серьезные коммунальные проблемы. На острове полностью отсутствуют водопровод и канализация, а электричество от солнечных панелей включают лишь на несколько часов в сутки.

Как говорится в материале, самым большим вызовом является нехватка места для захоронений, из-за чего умерших приходится транспортировать на лодках на соседние острова или материк. Кроме того, из-за изменения климата и поднятия уровня моря уже к 2050 году это уникальное место может оказаться под водой.

В настоящее время более 60% населения острова составляют дети. Там работает начальная школа, но обучение в ней ограничивается 10 классом, поэтому для получения дальнейшего образования молодежь вынуждена уезжать.

Основным промыслом для большинства остается рыболовство, хотя в последнее время остров переживает настоящий туристический бум, ведь путешественники стремятся воочию увидеть жизнь без единого метра свободного пространства.

