В 2025 году перевозчик планирует установить эту технологию на весь свой парк самолетов Boeing 777 и Airbus A350.

Самолет авиакомпании Qatar Airways поднялся в воздух с бесплатным высокоскоростным интернетом для пассажиров в рамках нового партнерства с компанией Starlink Илона Маска, пишет Independent.

Авиакомпания и Илон Маск запустили первый Boeing 777, оборудованный Starlink, во вторник, 22 октября, рейсом из Дохи в Лондон. Qatar Airways является первой авиакомпанией на Ближнем Востоке, которая предлагает пассажирам Starlink с интернетом, работающим "от двери до двери".

Новые самолеты, подключенные к Starlink, будут доступны пассажирам на отдельных маршрутах Qatar Airways, поскольку авиакомпания планирует поставить 12 самолетов Boeing 777-300, оснащенных интернет-услугой, к концу 2024 года.

Видео дня

В 2025 году национальный перевозчик планирует установить эту технологию на весь свой парк самолетов Boeing 777 и Airbus A350.

"Предоставляя надежный, бесперебойный интернет Starlink на борту, мы соединяем людей с тем, что они любят больше всего, даже на высоте 35 000 футов, делая каждое путешествие с нами незабываемым", - отметил генеральный директор Qatar Airways Group, инженер Бадр Мохаммед Аль-Мер.

Чтобы отметить вылет первого коммерческого рейса Qatar Airways, оборудованного Starlink, генеральный директор SpaceX Илон Маск присоединился к гендиректору Qatar в салоне самолета с помощью видеозвонка, используя "самый быстрый Wi-Fi в небе".

"Со временем вы увидите, что он становится все лучше и лучше. Это минимум, а дальше будет только лучше", - отметил Маск.

Интернет в пассажирских самолетах - последние новости

В июле сообщалось, что бесплатный Wi-Fi предлагает немного авиакомпаний, в частности, JetBlue, Air New Zealand и China Eastern. Многие из бюджетных авиакомпаний, такой как Ryanair, пока вообще не предлагают услуг Wi-Fi.

Большинство авиакомпаний сейчас берет плату с пассажиров за пользование Wi-Fi на борту, если они не летят бизнес-классом или первым классом. Например, British Airways берет от 1,99 до 21,99 фунтов стерлингов в зависимости от условий использования.

Вас также могут заинтересовать новости: