Пассажиров без наушников могут высадить из самолета: что происходит

Эксперты по этикету считают, что ужесточение правил очень уместно.

Американская авиакомпания United Airlines обновила правила для пассажиров, чтобы решить распространенную проблему во время перелетов - речь идет о людях, которые смотрят видео или слушают музыку без наушников, сообщает Fox News.

В конце февраля перевозчик изменил свой договор перевозки (contract of carriage), четко указав, что пассажиры обязаны использовать наушники при прослушивании любого аудио или просмотре видео на борту, заявила компания в комментарии для Fox News Digital.

В компании пояснили, что и раньше рекомендовали клиентам пользоваться наушниками, а правила пользования Wi-Fi на борту также содержали соответствующие напоминания.

"С расширением использования Starlink настал подходящий момент сделать это правило еще более четким и включить его в договор перевозки", – отметили в авиакомпании.

За нарушение правила могут отказать в перевозке

Новое положение появилось в разделе "отказ в перевозке", где перечислены ситуации, когда авиакомпания может отказать пассажиру в посадке или высадить его из самолета.

Согласно обновленным правилам, пассажиры, которые отказываются использовать наушники во время воспроизведения аудио или видео, могут быть сняты с рейса.

Кроме того, политика компании предусматривает, что путешественники, которые причинили "любые убытки, повреждения или расходы", могут быть обязаны компенсировать их авиакомпании.

Эксперты по этикету поддержали нововведение

Эксперт по этикету из Флориды Jacqueline Whitmore одобрительно отозвалась о новой политике.

В интервью телеканалу Fox 32 Chicago она заявила, что такие правила давно были необходимы.

"Мы должны брать с собой хорошие манеры каждый раз, когда садимся в самолет или отправляемся в путешествие", – сказала она.

По ее словам, нарушителями часто становятся родители, которые позволяют детям смотреть видео без наушников.

Обновление правил вызвало активное обсуждение в интернете. Один пользователь написал на Reddit, что часто летает рейсами United и никогда не сталкивался с такой ситуацией, но его бы очень раздражало, если бы кто-то начал громко включать видео в салоне.

Другие отметили, что подобные нарушения случаются довольно часто. Некоторые пользователи также обратили внимание, что авиакомпании и раньше могли реагировать на такое поведение, но теперь правило официально прописано в договоре перевозки, что дает экипажу больше возможностей для его выполнения.

Наушники можно получить бесплатно

Пассажиры, у которых нет собственных наушников, могут попросить у бортпроводников простую проводную пару бесплатно – об этом сообщается в системе развлечений на борту United.

United Airlines стала первой крупной авиакомпанией США, которая прямо прописала использование наушников в юридически обязательном соглашении с пассажирами, хотя другие перевозчики также призывают соблюдать подобные правила поведения.

Эксперт Jacqueline Whitmore добавила, что проблема существует уже давно: "Все началось еще много лет назад с мобильных телефонов".

По ее мнению, скорее всего, сначала бортпроводники будут делать пассажирам предупреждения, а в случае отказа выполнять правила их могут высадить из самолета при участии Federal Aviation Administration.

Худшие туристические тренды 2025 года

Напомним, издание о путешествиях Fodor's собрало худшие туристические тренды 2025 года. Среди них - позднее прибытие в аэропорт, экстремальные однодневные поездки, риск попасть в заложники и именно отказ от наушников - все больше людей отказываются от наушников во время просмотра видео, прослушивания музыки или совершения звонков в общественных местах. Эта привычка очень раздражает адекватных людей. Поэтому в некоторых городах уже начали штрафовать тех, кто разговаривает по телефону "на публике".

