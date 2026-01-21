В Европе массово закрывают пешеходные туристические маршруты: названа причина

Пеший туризм приобрел популярность не так давно, но уже сталкивается с трудностями.

В последние годы большой популярностью в Европе пользуется пеший туризм. Однако наплыв путешественников, помноженный на ухудшение климатической ситуации, привел к закрытию многих пеших маршрутов или ограничению доступа к ним. И эта тенденция продолжается, сообщает Euronews.

Как отмечает издание, пешеходные туристические маршруты имеют свои прелести. Это возможность путешествовать неспешно, увидев популярные туристические регионы с необычной стороны и без толпы других отдыхающих.

За последние годы по всей Европе открылись десятки тематических пешеходных маршрутов. Но этот процесс быстро натолкнулся на реальность. Бум пешего туризма начал вредить окружающей среде, а экстремальные погодные явления, вызванные глобальным потеплением, быстро сделали некоторые туристические тропы опасными.

Видео дня

Прошлым летом десятки туристических троп в Альпах были временно закрыты из-за угрозы скальных обвалов. В июле итальянским спасателям пришлось спешно эвакуировать сотни туристов со склонов горы Чима-Фалькнер в Доломитовых Альпах из-за внезапного увеличения количества оползней. Причиной последних назвали таяние вечной мерзлоты.

В Швейцарии в прошлом году более 70 пешеходных маршрутов были закрыты из соображений безопасности. Как пояснила менеджер по цифровым коммуникациям швейцарской организации пешеходных троп Schweizer Wanderwege Вера Ин-Альбон, контраст в целом засушливого лета и мощных внезапных осадков стал причиной роста рисков для туристов. И это накладывается на таяние ледников, что тоже приводит к обвалам скал.

Сезон дождей несет повышенные риски для туристов в горах из-за скользкой местности, густых туманов и подъема уровня воды в реках и ручьях.

Однако при закрытии определенных троп местные власти также руководствуются целью дать горным экосистемам возможность восстановиться и "отдохнуть" от туристов.

И эта тенденция наблюдается не только в Европе. Как отмечает Euronews, прошлым летом Япония ввела плату для туристов, желающих подняться на гору Фудзи. Все из-за чрезмерного туризма и его влияния на экосистему горы.

Португальский архипелаг Мадейра в прошлом году также ввел новый сбор для нерезидентов на некоторых своих самых популярных пешеходных тропах.

В Италии сбор с туристов в качестве акции протеста ввели жители района горы Сечеда в Альпах, где пролегает одна из самых известных туристических троп.

Другие новости туризма

Как писал УНИАН, геймеры становятся все более важной категорией туристов, формируя спрос на так называемые "игровые отпуска", во время которых они стремятся не просто увидеть локации из любимых видеоигр, но и пережить эмоциональный, приключенческий опыт, подобный игровому. Вместо обычных экскурсий их интересуют интерактивные форматы – квесты, дополненная реальность, специальные мобильные приложения.

Самыми популярными направлениями для геймеров являются Франция (где разворачиваются события популярных игр Assassin’s Creed и The Witcher), США (GTA, Far Cry), Италия (Final Fantasy, Tomb Raider, Assassin’s Creed), Норвегия (God of War Ragnarök, The Witcher, Tomb Raider) и Япония (Yakuza, The Legend of Zelda, Ghost of Tsushima).

Вас также могут заинтересовать новости: