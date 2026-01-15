Молодежь породила новое направление туризма, которое обретает бешеную популярность

Еще 30 лет назад такое просто не могли представить.

Места съемок известных фильмов и сериалов часто становятся популярными туристическими локациями. В последние годы нечто подобное происходит с местами, фигурирующими в популярных видеоиграх. Как пишет Euronews, геймеры становятся все более важной категорией среди туристов, которая формирует спрос на "игровые отпуска".

В отличие от туристов, которые посещают места из фильмов или сериалов, геймеры хотят не просто увидеть реальную локацию, фигурировавшую в культовой игре, но и пережить нечто вроде приключения в таком месте, как будто воспроизводя свой геймерский опыт в реальной жизни.

Вместо традиционных экскурсий с банальным созерцанием известных достопримечательностей, геймеры стремятся к эмоциональному опыту в местах, связанных с их увлечениями. Такой опыт им могут предложить гаджеты дополненной реальности или мобильные приложения, предлагающие пройти квест на локации, связанной с игрой.

В некоторых случаях местные власти замечают появление новой специфической категории туристов и пытаются создать для них соответствующие условия, чтобы привлечь больше гостей-геймеров.

Если же говорить о самых популярных туристических местах, которые интересуют именно геймеров, то на сегодняшний день этот список выглядит следующим образом:

Франция: Assassin's Creed и The Witcher

Париж и так является самым популярным туристическим направлением в мире. А с тех пор, как он стал основным местом событий в популярной игре Assassin's Creed Unity, им заинтересовались еще и туристы-геймеры. К тому же в Париже проходят крупные видеоигровые события, такие как Парижская неделя видеоигр, что также способствует росту количества туристов-геймеров.

Юг Франции стал прототипом для вымышленной страны Туссент, места событий из дополнения "Кровь и вино" культовой игры "Ведьмак 3". Здесь путешественники могут исследовать виноградники, холмы, очаровательные средиземноморские побережья и оливковые рощи. И все действительно похоже на Туссент.

США: GTA и Far Cry

В очень многих играх события разворачиваются на территории США. Особенно часто в них фигурируют города Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Майами. В частности, там (или в вымышленных городах, вдохновленных реальными мегаполисами США) свои темные дела делают персонажи культовой серии Grand Theft Auto (GTA), Watch Dogs 2, Max Payne и других.

Тех, кто проходил Far Cry 5 и Far Cry: New Dawn, привлекают пышные ландшафты Национального парка Глейшер в Монтане, где к тому же доступно множество активностей, включая экскурсии на лодках по озеру Макдональд.

Италия: Tomb Raider и Final Fantasy

Сразу несколько итальянских городов фигурируют во франшизе Assassin's Creed. Но и другие известные игровые серии привлекают сюда туристов-геймеров. Например, хорошо известно, что город Альтисия из Final Fantasy XV был создан на основе Венеции. Этот город вдохновлял и создателей Tomb Raider 2.

Пальманова, уникальный город-крепость, вдохновляла создателей игры Gears of War 4.

Норвегия: God of War Ragnarök

Норвежские ландшафты в том или ином виде фигурируют во многих играх, в частности в том же "Ведьмаке" и в Assassin's Creed Valhalla. Один из самых свежих хитов, где сюжет разворачивается в псевдо-Скандинавии – боевик God of War Ragnarök.

Геймерам достаточно выбрать первый попавшийся отрезок норвежского побережья, чтобы почувствовать дух Скеллиге. Да что там говорить, если игровой Лофотен имеет вполне реальный прототип в виде Лофотенских островов.

А вулканический остров Ян-Маен в Северной Атлантике является местом действия в игре Tomb Raider: Underworld.

Япония: The Legend of Zelda и Ghost of Tsushima

Япония в разных ипостасях фигурирует во множестве видеоигр: Yakuza, Persona 5, Akiba's Trip, Digimon Cyber ​​Sleuth – лишь некоторые из них.

Современная и футуристичная Япония из "Якудзы" – это город Осака, особенно район Дотобори. Природные горные ландшафты "Зельды" – это острова Хонсю и Хоккайдо.

Ну и нельзя не упомянуть об одной из самых красивых игр последних лет – Ghost of Tsushima. Игра, позволившая миллионам геймеров окунуться в драматические страницы японской истории, породила настоящий туристический бум на острове Цусима

