Крошечный остров в Австралии, который захватили сотни коал: что скрывают 'милые' звери

Здесь нет магазинов и гостиниц, а за каждым шагом людей следят глаза с деревьев.

На клочке земли площадью менее 8 квадратных километров расселились сотни коал, тысячи кенгуру и редкие птицы, пишет National Geographic.

Речь идет об острове Реймонд в штате Виктория, который стал настоящим эпицентром дикой природы, где животные чувствуют себя полноправными хозяевами.

Попасть на остров можно только на пароме, однако путешественников сразу предупреждают об отсутствии какого-либо комфорта: здесь нет ресторанов или отелей. Главное развлечение – поиск спрятанных в листве животных.

"Продолжайте смотреть вверх, потому что они на деревьях. Но также следите за землей в поисках следов коалы, которые могут свидетельствовать о том, что коала прячется среди листьев наверху", – поделился советом Робин Пайл, президент фонда Koala Island, который заботится о коалах.

Несмотря на "игрушечную" внешность, обитатели острова имеют суровый характер. Местные знают коалу по имени Йоги – задиру с разорванным ухом, который постоянно ввязывается в драки. Они призывают не подходить к животным близко.

Шелли Робинсон, президент Koalas, предупреждает:

"Все думают, что они милые и ласковые, но это настоящие дикие животные".

Остров уникален тем, что коалы здесь не являются коренными обитателями – их завезли в 1950-х годах для спасения вида. Теперь они настолько размножились, что за одну прогулку можно встретить до 40 особей. Правда, большую часть времени они неподвижны.

"Коалы спят 20 часов в сутки, чтобы сэкономить энергию для переработки эвкалиптовых листьев, которые они едят", – объясняет Робинсон.

Помимо сумчатых "сонь", на острове обитает более тысячи кенгуру, ехидн и даже один одинокий вомбат, которого когда-то спасли и выпустили на волю.

