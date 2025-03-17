Биолог рассказал о 5 животных, которые придерживаются строгой диеты

Эти животные являются привередливыми едоками.

Люди по своей природе всеядны. Их зубы и пищеварительная система эволюционировали таким образом, чтобы быть приспособленными к употреблению как животной, так и растительной пищи. Тем не менее некоторые люди придерживаются различных диет.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для издания Forbes рассказал, что и среди животных есть те, кто соблюдают диеты. Они потребляют только определенный вид пищи.

Летучая мышь-вампир - любитель крови

Обычно животные не придерживаются жидкой диеты. тем не менее летучие мыши-вампиры являются исключением. Это единственные млекопитающие, которые выживают исключительно за счет крови.

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Биолог поделился, что летучие мыши-вампиры обитают в Центральной и Южной Америке. Они выработали целый арсенал приспособлений, позволяющих им придерживаться столь необычной стратегии питания.

Трэверс отметил, что тепловые датчики в носу помогают летучим мышам-вампирам обнаруживать вены на поверхности кожи жертвы, а острые как бритва клыки позволяют делать точные и безболезненные надрезы.

Коала - привередливый едок

Биолог напомнил, что рацион коал почти полностью зависит от листьев эвкалипта. Они имеют низкую питательную ценность и содержат токсины, что делает их трудноперевариваемыми для большинства животных.

Коалы обладают высокоадаптированной пищеварительной системой, которая включает увеличенную толстую кишку и толстый кишечник, объяснил Трэверс. Они могут перерабатывать химические вещества, содержащиеся в листьях эвкалипта и извлекать из них питательные вещества.

Более того, коалы весьма избирательны в выборе видов эвкалиптов. Биолог отметил, что это еще больше сужает рацион этих животных.

Земляной волк - гиена, которая не может жевать мясо

Земляной волк является представителем семейства гиеновых. Биолог рассказал, что он обитает в восточной и южной Африке.

Трэверс поделился, что земляные волки преимущественно питаются термитами. Они способны потреблять до 300 000 термитов за ночь, используя свои длинные и липкие языки.

Биолог объяснил, что земляные волки не могут жевать мясо. У этих животных маленькие зубы, которые слабо развиты.

Большая панда - любительница бамбука

Большие панды относятся к отряду плотоядных, но питаются исключительно бамбуком. По словам биолога, около 99% рациона панд составляет это жесткое волокнистое растение.

Трэверс рассказал, что большие панды обладают сильными челюстными мышцами, которые позволяют им легко жевать бамбук. В день они могут съесть около 40 килограммов бамбука.

Коршун-слизнеед - любитель улиток

Улиточный коршун обитает в водно-болотных угодьях Флориды и некоторых регионов Латинской Америки. Биолог поделился, что они питается почти только яблочными улитками.

У этой птицы развился длинный, тонкий и специализированный клюв, который позволяет ей извлекать улиток из их раковин. Зависимость улиточного коршуна от единственного источника пищи делает его уязвимым перед изменениями в популяции улиток, предупредил биолог.

Другие факты о животных

Ранее эволюционный биолог Скотт Треверс рассказал, что известно о самой большой морской змее в мире. Она охотилась на китов и выглядела очень жутко.

Кроме того, Треверс рассказал о самом большом наземном животном Антарктиды. Антарктическая мошка живет всего два года и достигает в длину до 6 миллиметров.

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