Глаз не оторвать: названы самые живописные поездки на поездах в мире

Возглавил рейтинг живописный маршрут в Японии.

В последние годы по всему миру все активнее популяризируются переезды на поездах. А когда во время такой поездки еще и картинка за окном глаз радует, это и вовсе может стать основной целью путешествия.

Команда компании по туристическому страхованию InsureandGo определила самые живописные железнодорожные маршруты в мире, используя так называемую технологию отслеживания взгляда.

Как определяли самый красивый маршрут на поезде в мире

В рамках исследования респондентам показали множество изображений знаковых видов с железнодорожных маршрутов по всему миру. Затем аналитики отслеживали, сколько времени люди проводили, рассматривая пейзажи, и как быстро их взгляд к ним притягивался. Эти данные были объединены во взвешенный "оценочный балл привлекательности", присваивая каждому маршруту рейтинг от 1 до 100.

В итоге рейтинг возглавил японский "Романтический поезд Сагано", однако доминировала в списке Европа, поскольку четыре из десяти лучших маршрутов были расположены именно на этом континенте.

Тем врменем, самым неожиданным участником исследования стала Австралия. Как для страны с относительно непопулярным железнодорожным туризмом, в топ-15 мирового рейтинга вошли сразу два маршрута: живописная железная дорога Куранда (12-е место) и Ган (15-е место), предлагающие посетителям виды от древних тропических лесов до красной пустыни.

Почему поезд в Японии – самый красивый железнодорожный маршрут в мире

Японский железнодорожный маршрут "Романтический поезд Сагано", проходящий мимо бамбукового леса Арасияма в Киото, получил впечатляющий рейтинг 91,9 из 100.

Эта короткая 25-минутная поездка вдоль реки Ходзу предлагает туристам одни из самых захватывающих пейзажей в Азии, с прибрежными скалами и горными видами.

Маршрут проходит между Сага-Арасияма и Камеока, и благодаря открытым вагонам, обеспечивающим прекрасный обзор, от него трудно оторвать взгляд.

При этом этот поезд настолько популярен, что билеты на него нужно покупать заранее, потому что они быстро раскупаются, особенно весной в сезон цветения сакуры и осенью, когда клены окрашиваются в оттенки красного и золотого.

15 самых захватывающих железнодорожных маршрутов мира

Романтический поезд Сагано, Япония. Бернина Экспресс, Швейцария/Италия. Ледниковый Экспресс, Швейцария. Западная Хайлендская линия, Шотландия (Великобритания). Лесная железная дорога Алишань, Тайвань. Серра-Верде Экспресс, Бразилия. Роки Маунтинир, Канада. Железная дорога Земмеринг, Австрия. Кост Старлайт, США. Маршрут Уайт-Пасс и Юкон, США/Канада. Центрально-Андская железная дорога, Перу. Живописная железная дорога Куранда, Австралия. ТранцАльпайн, Новая Зеландия. Синий поезд, Южная Африка. Ган, Австралия.

Почему люди все чаще путешествуют на поездах

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, по мере того, как на рубеже 20-21 веков путешествия на самолетах становились все более доступными, поездки на поездах отходили на второй план. Сложно было устоять перед соблазном, заблатив 10 евро, всего за час-два долететь в другой город или даже страну, чтобы устроить сам себе короткое приключение на уикэнд. Однако незадолго до начала пандемии коронавируса в многих странах мира, в первую очередь в Европе, начали уговаривать туристов пересесть с самолетов на поезда.

Основная мотивация – экология, поскольку объемы выбросов углекислого газа от самолетов намного превышают наземные виды транспорта. Впрочем туристы долгое время не спешили пересаживаться на поезда, поскольку билеты на самолеты обходились дешевле.

Тем не менее, на фоне того, как авиабилеты дорожали из-за постоянно растущих экологических налогов и аэропортовых сборов, а также повышенного ажиотажа в топ-сезон, путешественники проявляли все большие интерес к железнодорожным перевозкам. Одновременно по всему миру открывалось все больше новых железнодорожных маршрутов.

Также нельзя исключать, что из-за спровоцированного войнов в Иране транспортного хаоса и роста цен на энергоресурсы по всему миру, билеты на самолеты станут еще дороже, по популярным направлениям будет определенный дефицит, а потому поездки на поездах смогут получить дополнительный импульс.

