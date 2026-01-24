Названы самые быстрорастущие туристические направления в мире

Бразилия стала популярным направлением благодаря своим фестивалям и концертам.

Согласно последнему Всемирному туристическому барометру ООН, Исландия, Бразилия и Египет входят в число стран, демонстрирующих двузначный рост числа прибытий в 2025 году. Об этом пишет Euronews.

Также отмечается двузначный рост числа международных прибытий в Японию - на 17 процентов за месяцы до ноября прошлого года по сравнению с 2024 годом.

Другие направления, демонстрирующие бум популярности, - это Бразилия, где рост за весь год составил 37 процентов, и Египет, где рост составил 20 процентов.

Видео дня

Отмечается, что Бразилия стала популярным направлением благодаря своим фестивалям и концертам, а карнавал в феврале ежегодно привлекает толпы туристов. В 2025 году Рио-де-Жанейро также был признан Всемирной книжной столицей ЮНЕСКО, а бесплатный концерт Леди Гаги на пляже Копакабана, несомненно, привлек международную публику. В статье сказано:

"Что касается Египта, то предварительное открытие Большого Египетского музея в октябре 2024 года, за которым последовало его торжественное открытие в ноябре 2025 года, вероятно, привело к тому, что страна резко поднялась в списках обязательных для посещения туристами мест в этом году"

Какое туристическое направление в Европе растет быстрее всего

В Европе направлением, показавшим наибольший рост числа иностранных туристов, стала Исландия, где этот показатель вырос на 29 процентов.

Важно, что достижение Солнцем максимума в конце 2024 года, что привело к увеличению активности северного сияния в течение года, побудило многих бронировать поездки в это место.

"Учитывая, что полное солнечное затмение погрузит некоторые части страны во тьму на срок до двух минут в августе, мы ожидаем, что отчет за следующий год также покажет рост", - пишет издание.

Интересно, что среди других популярных направлений, предоставивших данные за весь год, следует отметить Марокко с увеличением числа иностранных туристов на 14 процентов и Сейшельские острова с увеличением на 13 процентов.

Среди стран, предоставивших данные за ноябрь, отмечен рост на 30 процентов в Бутане, на 24 процента в Гайане и на 19 процентов в Южной Африке.

В целом, по оценкам, в 2025 году страну посетило 1,52 миллиарда иностранных туристов, при этом Европа продолжает оставаться самым популярным туристическим регионом в мире, приняв 793 миллиона посетителей.

"Спрос на путешествия оставался стабильным в 2025 году, несмотря на инфляцию в сфере туристических услуг и геополитические проблемы, хотя к концу года он несколько снизился", - отмечается в отчете.

Новости туризма

Автономный регион Португалии Мадейра повышает плату за вход и вводит лимиты посетителей на туристических маршрутах. Теперь стоимость доступа возрастает с 3 до 4,5 евро, а также вводятся ограничения на количество посетителей. Плата касается всех нерезидентов в возрасте от 12 лет, которые планируют проходить официальные пешеходные маршруты PR на Мадейре. В то же время для тех, кто бронирует поход через туроператора, стоимость, по сообщениям, останется на уровне 3 евро.

Вас также могут заинтересовать новости: