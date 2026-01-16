В Исландии возмущены 'шуткой' кандидата в послы от США, который назвал себя губернатором

Он уже извинился за неудачную шутку и объяснил, что таким образом пытался поддержать разговор.

Исландцы возмущены шуткой кандидата в послы Исландии от США о том, что Исландия должна стать 52-м штатом Америки. Как пишет The Guardian, тысячи людей подписали петицию, в которой выразили возмущение словами возможного посла.

Чиновники рассказали журналистам, что слышали от Билли Лонга, кандидата на пост посла в Исландии, шутку, что "Исландия станет 52-м штатом, а он будет губернатором".

Это он говорил в неформальном общении перед встречей высокопоставленных чиновников Гренландии и Дании с представителями США, где должны были обсуждаться намерения президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.

Министерство иностранных дел Исландии сообщило, что обратилось в посольство США за разъяснениями. Исландцы создали петицию к министру иностранных дел Исландии Катрин Гуннарсдоттир с просьбой отклонить кандидатуру Лонга. В ней говорится, что слова Билли Лонга, возможно, и были сказаны в шутку. "Тем не менее, они оскорбительны для Исландии и исландского народа, которому пришлось бороться за свою свободу и который всегда был другом Соединенных Штатов", – говорится в петиции.

Позже Лонг извинился за свои слова. Он сказал, что комментарии были сделаны в шутку, поскольку "другие шутили о Джеффе Лэндри, специальном посланнике Трампа по вопросам Гренландии".

"В этом не было ничего серьезного, я был с людьми, с которыми не встречался три года, и они шутили о том, что Джефф Лэндри – губернатор Гренландии, и они начали шутить надо мной, и если кто-то обиделся на это, то я приношу извинения", – цитирует издание слова Лонга.

Он подчеркнул, что готов продолжить работать в Исландии.

Однако в Исландии говорят, что его шутка не была смешной, и что слова представителей команды Трампа нужно воспринимать всерьез. Ведь, по мнению депутата парламента Исландии Зигмара Гудмундссона, "аргументы по безопасности, которые американцы приводят в отношении Гренландии, также касаются Исландии". Речь идет о расположении этих двух островов.

Как Трамп планирует захватить Гренландию

Напомним, что президент США Дональд Трамп подчеркивает, что островное расположение Гренландии усилит оборону США. Мол, если американцы установят там системы ПВО, то смогут сформировать систему "Золотой купол". По его мнению, это требует вхождения Гренландии в состав США. Однако аналитики говорят, что такие объяснения игнорируют уже имеющиеся возможности для размещения американских войск в Гренландии.

В то же время Королевство Дания, как и раньше, считает, что долгосрочная безопасность Гренландии может быть обеспечена с существующей системой. Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен рассказал, что стороны сформируют рабочую группу для поиска возможностей урегулировать вопрос.

