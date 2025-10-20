Среди прочего украли и большую брошь в форме банта императрицы Евгении, которая являлась частью ее придворного гардероба. Она считается одним из самых узнаваемых украшений Второй империи.

Из Лувра украли 8 ценных ювелирных изделий, среди которых тиары, ожерелья и серьги, которые когда-то принадлежали французским королевам и императрице Евгении.

Как пишет Le Parisien, среди прочего речь идет о тиаре из коллекции драгоценностей королевы Марии-Амели и королевы Гортензии. Это украшение, высотой 6,2 см и шириной 10,7 см, изготовлено из цейлонских сапфиров и бриллиантов.

Эту драгоценность носила королева Гортензия, дочь Жозефины де Богарне, первой жены Наполеона, а затем Мария-Амели де Бурбон-Сицилия, супруша Луи-Филиппа.

Видео дня

Также неизвестные украли ожерелье и серьги из сапфирового ювелирного набора, принадлежавшего королеве Марии-Амели и королеве Гортензии.

Издание отметило, что изумрудное ожерелье и сережки Наполеон Бонапарт подарил своей второй супруге в марте 1810 года. Ожерелье украшено не менее чем 32 изумрудами и 1138 бриллиантами.

Также из Лувра похитили брошь, украшенную 94 бриллиантами. О ней только известно, что она имела религиозный мотив и является одним из старейших похищенных украшений. Она принадлежала императрице Евгении.

Кроме этого исчезла тиара, принадлежавшая императрице Евгении, которая правила в качестве регента при Наполеоне.

Украли и большую брошь в форме банта императрицы Евгении. Украшение изготовлено между 1852 и 1870 годами из серебра, золота и бриллиантов. Брошь была частью придворного гардероба Евгении и считается одним из самых узнаваемых украшений Второй империи.

Ограбление Лувра

19 октября неизвестные проникли в галерею Аполлона в Лувре. Они взломали две витрины с высоким уровнем безопасности и похитили 8 бесценных предметов.

Ограбили Лувр 4 человека, двое из которых были в желтых жилетах для маскировки под работников музея. Еще двое управляли скутерами, на которых злоумышленники скрылись.

Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении, из них уже две найдены.

Вас також можуть зацікавити новини: