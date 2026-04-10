Уникальный мегаполис в Азии признали кулинарной столицей мира в 2026 году

Специальный административный район Китая Гонконг, ранее признанный городом мира с самым большим количеством небоскребов, получил новый титул – кулинарной столицы мира в 2026 году.

Почему Гонконг стал лучшим городом для гурманов 2026

Чтобы определить лучшие места в мире для гурманов, журнал Food & Wine опросил более 400 шеф-поваров, экспертов по путешествиям, авторов статей о еде и путешествиях, а также винных экспертов со всего мира, чтобы узнать об их лучших кулинарных впечатлениях от путешествий. 

Уникальный мегаполис Гонконг, один из ведущих мировых финансовых центров мира, занимает первое место в списке благодаря тому, что, несмотря на свою небольшую географическую площадь, он органично сочетает древние китайские традиции с современными глобальными влияниями. На одной улице голодный посетитель может полакомиться тщательно приготовленными пельменями в оживленном димсам-баре, а затем отправиться в ресторан, отмеченный звездой Мишлен, специализирующийся на изысканно приготовленной итальянской кухне, отмечают авторы рейтинга.

Именно это беспрецедентное разнообразие ресторанов создает ощущение, что Гонконг – это место, которое запомнится на всю жизнь, и куда хочется возвращаться снова и снова. Культура уличной еды процветает на ночных рынках города, где кантонские, сычуаньские и международные продавцы предлагают идеально приготовленные вонтоны с лапшой и рыбные шарики.

Город также расширяет границы в отношении напитков, предлагая безалкогольные и слабоалкогольные коктейли наряду с авторскими коктейлями, которые подаются с лучшим видом на гавань Виктория. Здесь множество вариантов для дневной и ночной жизни, задача лишь в том, что выбрать.

10 лучших городов мира, где можно вкусно поесть и выпить

  1. Гонконг.
  2. Лондон, Великобритания.
  3. Токио, Япония.
  4. Мехико, Мексика.
  5. Бангкок, Таиланд.
  6. Лима, Перу.
  7. Барселона, Испания.
  8. Париж, Франция.
  9. Копенгаген, Дания.
  10. Стамбул, Турция.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее путеводитель "Мишлен" назвал лучшие гастрономические направления для путешествий в 2026 году

Также свой рейтинг самых "вкусных" городов мира составил журнал Condé Nast Traveller.

