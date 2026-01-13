Путеводитель 'Мишлен' назвал лучшие гастрономические направления для путешествий в 2026 году

По мнению экспертов, традиционная филиппинская кухня находится на пороге "глобального прорыва".

Искусство, природа, ночная жизнь – эти вещи нужны путешественникам, в зависимости от интересов и предпочтений, но почти всех объединяет желание попробовать вкусную местную еду. Как пишет Time Out Worldwide, на этот раз рейтинг от Michelin Guide возглавила Италия.

Отмечается, что новый "кулинарный" список определил 16 лучших гастрономических направлений мира на 2026 год. В нем немало локаций, способных разжечь аппетит даже у самых притязательных гурманов.

В Европе Michelin особо отметил сразу три итальянских региона - и это всего через несколько месяцев после того, как итальянскую гастрономическую культуру официально внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В частности, путешественникам советуют Венецию - из-за прихода премиальных гостиничных сетей и звездных шеф-поваров; Доломиты - где, по данным Michelin, стремительно развивается "все более амбициозная альпийская кухня" в преддверии зимних Олимпийских игр; Амальфийское побережье - благодаря запуску нового сервиса от Belmond.

Азия, Ближний Восток и Америка

В Азии Michelin обратил внимание на Филиппины, где традиционная филиппинская кухня, по оценке экспертов, находится на пороге "глобального прорыва", в частности в Маниле и Себу.

Единственным представителем Ближнего Востока стала Саудовская Аравия, которую гид называет страной с "кулинарным взрослением".

В Северной Америке в список попали Квебек и Ванкувер (Канада), а также легендарный маршрут Route 66 в США, который переживает гастрономическое возрождение в преддверии своего столетия.

"В восьми штатах заведения питания, барбекю и мотели бережно восстанавливают, готовясь к новой волне посетителей", – отмечает Michelin.

Туристам обещают настоящий праздник для желудка с большим количеством пирогов, копченого мяса и чили.

Лучшие гастрономические направления 2026 года по версии Michelin Guide

Европа

Венеция, Италия

Чехия (за пределами Праги)

Доломиты, Италия

Вроцлав, Польша

Амальфийское побережье, Италия

Ближний Восток

Саудовская Аравия

Азия

Каппадокия, Турция

Провинция Цзянсу, Китай

Филиппины

Северная Америка

Route 66, США

Юг США

Флорида, США

Бостон, США

Филадельфия, США

Квебек, Канада

Ванкувер, Канада

