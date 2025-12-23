В списке для гурманов - известные гастрономические столицы и новые перспективные направления.

Лучшие гастрономические направления мира на 2026 год уже определены - и первое место в рейтинге занял штат Массачусетс (США), который завоевал признание гурманов со всего мира. Как пишет Daily Mail, рейтинг опубликован в рамках гида Condé Nast Traveller Best Places to Go. В него вошли места, настолько известные своей кухней, что ради дегустации локальных блюд сюда вполне стоит планировать отдельное путешествие. В списке есть как известные гастрономические столицы, так и новые, перспективные направления - от Европы до Южной Америки и Азии.

Читайте далее о топ-10 лучших гастрономических направлений 2026 года и какими блюдами там можно полакомиться.

1. Бостон, США

Привлекательность этого города - в "глобальных вкусах, ресторанах на побережье и еще большей гастрономической активности в районах", отмечает Condé Nast Traveller. Бостон славится свежими морепродуктами - прежде всего лобстер-роллами и кремовым супом чаудер из моллюсков. В то же время за последние годы город превратился в настоящий кулинарный центр с инновационной ресторанной сценой.

Видео дня

2. Крит, Греция

Греческая кухня давно известна в мире - гирос и фета давно стали международными фаворитами. Впрочем, именно Крит считается вершиной греческой гастрономии. Здесь стоит попробовать сфакианопиту (сырный пирог с медом), бугацу (сладкий или соленый пирог), копченую свиную корейку, а также местный картофель и помидоры.

3. Фес, Марокко

Марокканская кухня часто становится главной причиной путешествия в страну, а Фес является ее настоящим сердцем - город отмечен за "полное погружение в кулинарную культуру, древние рынки и громкое открытие заведения от Алена Дюкасса".

Тахини, кускус, традиционный хлеб и, конечно, мятный чай делают этот оживленный город обязательным пунктом гастрономического маршрута.

4. Гонконг

Гонконг - центр кулинарных инноваций, где традиции сочетаются с современностью. Здесь тесно переплетаются китайская, кантонская, японская и даже французская кухня. Кроме этого, город известен большим количеством коктейль-баров, где напитки подают не менее изысканно, чем блюда.

5. Медельин, Колумбия

Гастрономия Медельина отражает сытную и насыщенную колумбийскую кухню. Главное блюдо - Bandeja Paisa, большая тарелка с мясом, фасолью, рисом, яйцом и авокадо. Также стоит попробовать арепы с сыром, хрустящий чичарон (свиную грудинку), наваристый суп мондонго и сладкие эмпанадас.

6. Минас-Жерайс, Бразилия

Именно здесь, по словам экспертов, бразильская кухня раскрывается наиболее полно. В ее основе - свинина, фасоль, кукуруза и местные сыры. Среди ключевых блюд - pão de queijo (сырные булочки), tutu de feijão (фасолевое пюре с маниоковой мукой), frango com quiabo (курица с бамией), feijão tropeiro и разнообразные ароматные сыры. А ремесленное сыроделие региона даже получило признание ЮНЕСКО.

7. Парраматта, Сидней, Австралия

Модный город Парраматта в Большом Сиднее является центром гастрономии и шопинга. Здесь представлен широкий спектр вкусов, вдохновленных мультикультурной кухней: от ливанских ресторанов до китайских и японских заведений.

8. Патан, Непал

Патан предлагает богатую кухню народа невари. Среди самых известных блюд - чатамари (рисовая "пицца"-блин), йомари (сладкие рисовые пельмени) и сочные момо. Издание также отмечает коктейли, работу с локальными ингредиентами и знакомство с чайными регионами Непала.

9. Принс-Эдвард-Каунти, Канада

Этот живописный регион известен пейзажами, виноградниками и уютными деревнями. В то же время он имеет мощную ресторанную сцену с акцентом на локальные продукты. Отдельного внимания заслуживают местные вина - регион славится авторскими винодельнями.

10. Севилья, Испания

Испанская кухня остается классикой, а Севилья - один из лучших городов страны для гастрономических открытий. Здесь царит культура тапас: шпинат с нутом, маринованная жареная рыба (cazón en adobo), томленые свиные щеки (carrillada) и хамон иберико. На десерт здесь предлагают горячий шоколад с чуросом.

Другие новости туризма

Напомним, сейчас Япония переживает туристический бум, что побудило местные власти принимать ограничения. В частности, с 1 июля 2026 года горнолыжный курорт Хакуба, расположенный в северо-западной префектуре Нагано, хочет ввести штрафы для нарушителей общественного порядка из-за конфликтов с местным населением.

Среди прочего, запретят граффити, размещение наклеек на общественной или частной собственности, громкую музыку, курение во время ходьбы и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: