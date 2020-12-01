Возможность введения локдауна в Украине пока лишь обсуждается - официальных решений по данному вопросу не принималось.

В случае введения в Украине локдауна международное авиасообщение прекращать не будут, однако не исключены некоторые ограничения для внутренних авиарейсов.

Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, пишет "Апостроф".

Депутат утверждает, что пассажирские самолеты во время рождественских и новогодних праздников будут отправляться.

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"Насколько я знаю, никто не собирается закрывать воздушные пути, то есть люди смогут вылетать за границу. То есть новогодний отдых удастся тем, кто его планирует", - сказал он.

Впрочем, по словам нардепа, в пределах Украины могут быть те же ограничения для авиакомпаний, которые были в начале карантина весной этого года.

Локдаун в Украине: что уже известно

По данным ряда СМИ, в Украине в декабре могут ввести жесткий карантин. Уже известны возможные сроки новых ограничений.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауна в стране есть, однако его дата пока неизвестна.

В "Слуге народа" пояснили, что ввести существенные ограничения на транспорт в рамках локдауна достаточно сложно, ведь для этого нужно разработать систему специальных пропусков.

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Автор: Юрий Годован