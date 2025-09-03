Максимальная температура октября на этих европейских курортах может достигать +25...+28 градусов тепла.

В последние годы все больше туристов переносят свой пляжный отдых на осень по целому ряду причин. Особенно на это влияет глобальное потепление, ведь многие традиционные летние направления становятся слишком жаркими, чтобы выдержать их в разгар лета.

Кроме того, летом в таких странах как Греция, Испания или Италия стало слишком людно, а потому многие путешественники ищут альтернативные варианты для отдыха – едут в отпуск осенью или же направляются в более прохладные страны.

Британское издание The Sun составило список из четырех самых теплых направлений Европы, где можно по полной насладиться пляжным отдыхом в октябре.

Видео дня

1. Лимассол, Кипр. Максимальная температура в октябре во втором по величине городе Кипра достигает +28°C. Кроме живописного побережья Лимассол также известен своим Старым городом и оживленной пристанью для яхт. Больше об осеннем отдыхе на Кипре читайте в нашем отдельном материале.

2. Канарские острова, Испания. Максимальная температура октября на Канарах может достигать +27°C. При этом острова могут похвастаться множеством популярных мест для отдыха, многие из которых идеально подходят для короткого отпуска – среди них Тенерифе, Гран-Канария, Лансароте, Фуэртевентура и Ла-Пальма. Больше от отдыхе на Тенерифе читайте в нашем отдельном материале.

3. Кос, Греция. Максимальная температура октября на этом живописном греческом острове может подниматься до комфортных +26°C. Остров Кос является частью архипелага Додеканес в юго-восточной части Эгейского моря, а на местных пляжах туристов ждут мягкий песок, чистая вода и даже древние руины.

4. Валлетта, Мальта. Максимальная температура в мальтийской столице в октябре составляет +25°C. Этот город-крепость, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, богат архитектурой в стиле барокко и окружен потрясающими кристально чистыми водами. Местные живописные гавани являются популярными местами для лодочных прогулок, тогда как за пляжным отдыхом лучше отправляться в окрестности Валлетты.

Другие идеи для отдыха осенью

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Which? Travel назвали восемь прекрасных мест по всему миру, где тепло в сентябре. Большинство из этих направлений находятся в Европе.

Также свой топ из десяти лучших направлений в Европе для посещения этой осенью составили эксперты Lonely Planet – возглавила его испанская Севилья.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.