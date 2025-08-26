Большинство из этих направлений находятся в Европе.

Многие опытные туристы уже давно променяли традиционный летний отпуск на отдых в сентябре – тогда уже не так жарко, но еще достаточно комфортно для отдыха, а толпы уже не такие удручающие.

Эксперты Which? Travel назвали восемь прекрасных мест по всему миру, где тепло в первый месяц осени. Большинство из этих направлений находятся в Европе.

Например, бюджетно можно отдохнуть во французском городе Ла-Рошель , расположенном на атлантическом побережье – максимальная температура в сентябре там составляет +22°С.

Еще один отличный вариант для осеннего путешествия с ограниченным бюджетом – румынская столица Бухарест , где в сентябре температура воздуха может подниматься до +25°С.

За смесью культурного и пляжного отдыха можно ехать в третий по величине город Испании – Валенсию

Также сентябрь – это отличное время для посещения португальского региона Алгарви , где летом обычно очень многолюдно. В первый месяц осени температура там также может подниматься до +28°С.

Еще одно замечательное место для пляжного осеннего отдыха – греческий полуостров Халкидики , который может прогреваться в сентябре до +25°С.

Последние отголоски тепла в пасмурной Британии стоит искать в приморском городке Сидмут на побережье залива Лайм в Английском проливе, где максимальная температура в сентябре составляет +18°С.

Те, кто может позволить себе дальнее путешествие, могут отправиться за теплом в японскую столицу Токио , где в сентбяре уже заметно меньше туристов, а столбик термометра может подниматься до +26°С.

Еще одно отличное дальнее осеннее направление – четвертый по величине австралийский город Перт , омываемый водами Индийского океана. Максимальная температура в сентябре там составляет +20°С, поскольку тогда там наоборот только начинается весна.

Другие идеи для осеннего отдыха

Как сообщал УНИАН, всемирный каталог Pinterest проанализировал главные туристические тренды осени 2025, согласно которым все больше туристов выбирают отдых в сельськой местности. Тем временем, самым популярным туристическим направлением этом осени его эксперты назвали Швейцарию.

В свою очередь влиятельный портал Lonely Planet назвал десять лучших мест в Европе для посещения этой осенью – возглавила топ испанская Севилья.

